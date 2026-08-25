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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारस्कूल में हिजाब नहीं! HC के फैसले पर RJD सांसद बोले- 'दबाव में करना पड़े तो...'

स्कूल में हिजाब नहीं! HC के फैसले पर RJD सांसद बोले- 'दबाव में करना पड़े तो...'

निजी स्कूल में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा की ओर से याचिका दायर की गई थी. उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस पर मनोज झा का कहना है कि कुछ चीजें लोगों की इच्छा पर भी छोड़ दी जाए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Aug 2026 01:22 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें स्कूल ड्रेस के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी. इस फैसले के बाद अब अलग-अलग दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बड़ा बयान दिया है.

मनोज कुमार झा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा स्कूल में हिजाब पहनने की यूपी की छात्रा की याचिका खारिज किए जाने पर कहा, "मैं समझता हूं कि कुछ चीजें लोगों की इच्छा पर भी छोड़ दी जाए. मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में यह करना पड़े तो वो उचित नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके इस तरह की चीज चाहे वस्त्र हो या कोई आभूषण हो, तो मैं समझता हूं कि एक डोमेन छोड़कर रखना चाहिए."

क्या है पूरा मामला?

मामला यूपी के प्रयागराज का है. एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से यह याचिका दायर की थी. उसका तर्क था कि वह कक्षा 6 से 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती आ रही है, इसलिए उसे आगे भी इसकी अनुमति मिलनी चाहिए. बताया गया कि कक्षा 6 से 10 तक के दौरान हिजाब पहनने पर स्कूल प्रबंधन की ओर से आपत्ति नहीं जताई गई थी. अब आगे ऐसा करने पर मना किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- 4.5 लाख में नवजात की डील! पैसों पर अटकी बात तो खुला बच्चा बेचने का राज

इस पर बीते सोमवार (24 अगस्त, 2026) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कोई पुख्ता तथ्यात्मक या कानूनी आधार पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि इस्लाम धर्म में महिला के लिए सिर पर स्कार्फ पहनना अनिवार्य है. कोर्टे के फैसले के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गई है. इसी क्रम में मनोज झा ने अपनी बात रखी है.

बता दें कि इस पूरे मामले में स्कूल का कहना है कि अन्य छात्राएं भी निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन कर रही हैं. वहीं सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से स्कूल की यूनिफॉर्म नीति में बदलाव का आदेश देने से इनकार कर दिया गया. साथ ही याचिका भी खारिज कर दी गई. 

यह भी पढ़ें- फरक्का संधि पर बिहार में बवाल! JDU-RJD आमने-सामने, केंद्र से फिर विचार की मांग

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Aug 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha UP News BIHAR NEWS
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