पटना मार्च Live: बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े छात्र, लाठीचार्ज कर सकती है पुलिस

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna TRE-4 Protest Live Updates: बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े छात्र, लाठीचार्ज कर सकती है पुलिस

Patna TRE-4 Protest Live Updates: बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े छात्र, लाठीचार्ज कर सकती है पुलिस

Patna TRE-4 Protest Live: पटना में सीएम आवास के घेराव को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. टीआरई-4 के अभ्यर्थियों की मांग है कि एकल परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 25 Aug 2026 11:52 AM (IST)

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Key Events
Patna Students Protest Live Updates BPSC TRE-4 CM House Gherao BJP Samrat Choudhary Patna TRE-4 Protest Live Updates: बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े छात्र, लाठीचार्ज कर सकती है पुलिस
(पटना में आज CM आवास का घेराव)
Source : एबीपी लाइव ग्राफिक्स

Background

राजधानी पटना में आज (मंगलवार) सीएम आवास का घेराव किया जाना है. गर्दनीबाग में कई छात्र संगठन धरना पर बैठे हैं. गांधी मैदान से मार्च शुरू होगा. इस मार्च को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है. 

गांधी मैदान स्थित होटल मौर्या के पास पुलिस पहले से तैनात है. बीपीएससी टीआरई-4 के अभ्यर्थियों की मांग है कि एकल परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए. बीते सोमवार (24 अगस्त, 2026) को छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य कुछ छात्रों की प्रशासन से बातचीत हुई थी. शिक्षा विभाग से भी बातचीत हुई थी.

11:52 AM (IST)  •  25 Aug 2026

Patna BPSC TRE-4 Protest Live: मार्च में अच्छी संख्या में पहुंचे छात्र

सीएम आवास घेराव को लेकर इस मार्च में काफी अच्छी संख्या में छात्र जुटे हैं. जेपी गोलंबर पर पहली बैरिकेडिंग की गई थी जिसे छात्रों ने पार कर लिया है. आगे डाकबंगला पर पुलिस तैनात है. तारामंडल और इनकम टैक्स होते हुए छात्र सीएम आवास तक पहुंचना चाहते हैं. कई छात्र हाथों में झंडा लेकर पहुंचे हैं और अपनी मांग बता रहे हैं.

11:50 AM (IST)  •  25 Aug 2026

Patna BPSC TRE-4 Protest Live: मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं छात्र

सीएम आवास घेराव को लेकर मार्च निकाले वाले छात्र सम्राट चौधरी मुर्दाबाद जैसे नारा लगा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि बड़े अधिकारी बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं. ये लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखें.

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Tags :
Tejashwi Yadav BPSC​ Samrat Choudhary BIHAR NEWS TRE-4
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