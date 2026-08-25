पटना मार्च Live: बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े छात्र, लाठीचार्ज कर सकती है पुलिस

राजधानी पटना में आज (मंगलवार) सीएम आवास का घेराव किया जाना है. गर्दनीबाग में कई छात्र संगठन धरना पर बैठे हैं. गांधी मैदान से मार्च शुरू होगा. इस मार्च को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

गांधी मैदान स्थित होटल मौर्या के पास पुलिस पहले से तैनात है. बीपीएससी टीआरई-4 के अभ्यर्थियों की मांग है कि एकल परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग को हटाया जाए. बीते सोमवार (24 अगस्त, 2026) को छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य कुछ छात्रों की प्रशासन से बातचीत हुई थी. शिक्षा विभाग से भी बातचीत हुई थी.