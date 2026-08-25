क्रिकेट तक पहुंचा 'Gen-Z' प्रोटेस्ट, जानें क्या है खिलाड़ियों की डिमांड?

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रविवार को क्रिकेट का एक अलग चेहरा देखने को मिला. जहां मैदान पर मैच नहीं था, बल्कि करीब 250 युवा क्रिकेटर्स और उनके अभिभावक अपनी मांग को लेकर एकजुट हुए. इन खिलाड़ियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश में एक की जगह तीन रणजी ट्रॉफी टीमें होनी चाहिए. उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल है और यहां क्रिकेट खेलने वाले युवाओं की संख्या भी काफी बड़ी है.

प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों का कहना है कि इतने बड़े राज्य के लिए सिर्फ एक रणजी टीम होना युवा प्रतिभाओं के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देता. उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्वांचल और मध्य यूपी के खिलाड़ी शामिल हुए. इनका प्रस्ताव है कि राज्य में तीन अलग क्रिकेट एसोसिएशन बनाई जाएं और उनके जरिए तीन रणजी टीमें मैदान में उतरें.

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह के मुताबिक, यूपी की करीब 25 करोड़ की आबादी को देखते हुए तीन क्रिकेट एसोसिएशन और तीन रणजी टीमों की जरूरत है. उनका दावा है कि राज्य में एक से ज्यादा रणजी टीम होने की बात पहले भी उठ चुकी है.

यूपी टी20 लीग को लेकर भी नाराजगी

युवा खिलाड़ियों की शिकायत केवल रणजी ट्रॉफी तक सीमित नहीं है. प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा उत्तर प्रदेश टी20 लीग में भी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए हैं. एसोसिएशन के अनुसार, लीग में शामिल करीब 150 खिलाड़ियों में पूर्वांचल और मध्य यूपी के सिर्फ 16 खिलाड़ी हैं. वहीं पश्चिमी यूपी के नौ जिलों से 89 खिलाड़ियों के शामिल होने का दावा किया गया है. दिल्ली के भी आठ खिलाड़ी लीग का हिस्सा बताए गए हैं.युवा क्रिकेटरों का मानना है कि अगर घरेलू क्रिकेट का ढांचा ज्यादा क्षेत्रों में बांटा जाए, तो प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने के लिए ज्यादा मौके मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें- उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पर नया बवाल, क्यों करना पड़ा ऐसा?

सितंबर में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी

इकाना स्टेडियम का प्रदर्शन इस अभियान की शुरुआत भर माना जा रहा है. एसोसिएशन ने सितंबर में बड़े आंदोलन की तैयारी की बात कही है. इसके लिए उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से जेन-जी क्रिकेटर्स को बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की जा रही है. इन खिलाड़ियों की लड़ाई सिर्फ तीन रणजी टीमों की संख्या बढ़ाने की नहीं है. इसके पीछे वह सपना है जो हर युवा क्रिकेटर देखता है-घरेलू क्रिकेट में खेलने का मौका, अपनी प्रतिभा साबित करने का अवसर और आगे बढ़ने का रास्ता.

फिलहाल उनकी मांग पर फैसला क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा. लेकिन इतना साफ है कि यूपी के युवा क्रिकेटर्स अब सिर्फ नेट्स और मैदान पर अपनी जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए ज्यादा अवसर की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- क्या है ध्रुव जुरेल के ‘टैटू’ का मतलब? जानकर आप भी ठोकेंगे उन्हें सलाम