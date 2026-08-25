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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab में अलायंस करेगी BSP? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर

Punjab में अलायंस करेगी BSP? मायावती ने साफ कर दी तस्वीर

पंजाब में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने बड़ा फैसला लिया है. मायावती ने अलायंस पर भी तस्वीर साफ की है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 25 Aug 2026 01:19 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (BSP) की ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पार्टी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अलायंस को लेकर भी रुख साफ कर दिया है. मायावती ने कहा है पार्टी गठबंधन नहीं करेगी. 

मायावती ने पंजाब को लेकर विस्तृत समीक्षा की और उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य के साथ ही अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाले अगले विधानसभा आमचुनाव में कर्मठ व ईमानदार लोगों को पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर विशेष बल दिया. बसपा चीफ ने कहा कि अच्छा रिजल्ट लाकर पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस व BJP आदि पार्टियों के जनविरोधी रवैयों से दुखी एवं त्रस्त राज्य की जनता को BSP के माध्यम से गरीबी, बेरोजगारी आदि से मुक्त एवं आत्म-सम्मान युक्त सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की अम्बेडकरवादी नीतियों व कार्यक्रमों का सही लाभ मिल सके, जो महान संतगुरु संत रविदास जी, परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व उनके अनुयाई BSP के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी.

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि BSP की पिछली आल इण्डिया की हुई बैठक में पार्टी संगठन को पोलिंग बूथ स्तर तक तैयार करने व जनाधार को बढ़ाने आदि को लेकर दिये गये दिशा-निर्देशों सम्बंधी फीडबैक लेने के बाद उल्लेखित कमियों को समयबद्ध तरीके से सुधार करने के लिये नये दिशा-निर्देश देते हुये मायावती ने कहा कि पंजाब राज्य में पार्टी संगठन को आगामी 9 अक्टूबर को होने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को पिछली वर्ष के दिशा-निर्देशानुसार ही पूरी तैयारी के साथ सफल बनाना है. इसके साथ ही, अगले वर्ष दिनांक 15 जनवरी 2027 को आयोजित होने वाले 'जनकल्याणकारी दिवस के मौके पर BSP के आर्थिक सहयोग को BSP पंजाब स्टेट यूनिट को पिछली बार से ज्यादा बेहतर करना है जो अम्बेडकरवादी कारवों व मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने के लिये जरूरी है.

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प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में BSP प्रमुख मायावती ने कहा कि BSP पंजाब का चुनाव भी, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य की तरह, बिना किसी से कोई गंठबंधन व समझौता किये हुये अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ेगी, जिसकी खास वजह चुनावी गठबंधन से BSP को सीट व वोट प्रतिशत दोनो में होने वाले घाटे (नुकसान) को लेकर पार्टी के लोगों के मनोबल को गिराने से बचाना है. ऐसे में विरोधियों के सभी साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों का डट कर सामना करते हुये बेहतर रिज़ल्ट लाने हेतु पूरी तैयारी जारी रखनी है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 25 Aug 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
MAYAWATI BSP Punjab Politics PUNJAB NEWS Punjab ElectioN 2027
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