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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: पटना में पुलिसवालों की दादागिरी, पैसे मांगने पर दुकानदार पर बरसा खाकी का कहर

Patna News: पटना में पुलिसवालों की दादागिरी, पैसे मांगने पर दुकानदार पर बरसा खाकी का कहर

Patna News In Hindi: पटना पुलिस के सिपाही पर चाय के पैसे मांगने पर दुकान से गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा है, घटना का वीडियो भी सामने आया है. हालांकि, अभी इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 03 Aug 2026 11:13 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना से पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाला मामला सामने आया है, यहां पुलिसकर्मी पर आरोप है कि उसने चाय के पैसे मांगने पर दुकानदार से गाली-गलौज और मारपीट की है. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी चाय दुकानदार से मारपीट करता नजर आ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं, साथ ही यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी.

दरअसल, यह वीडियो पटना के बख्तियारपुर का है, जहां नेशनल हाईवे के किनारेचाय दुकान पर पुलिस वाले चाय पीने आए. जब दुकानदार ने पुलिसवालों से चाय के पैसे मांगें तो पुलिसकर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. दुकानदार की पिटाई का वीडियो CCTV में कैद हो गया है, जिसमें पुलिसकर्मी दुकानदार से मारपीट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि काउंटर से एक पुलिस वाला चाय दुकानदार को बाहर निकलता है और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर रहा है.

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चाय के पैसे मांगने पर हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, दुकानदार का नाम सौरभ है, जो चाय दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार पेट पालता है. सौरभ ने बताया कि जब उसने पुलिसकर्मी से चाय के पैसे मांगे तो पुलिसकर्मी ने उसकी पिटाई कर दी. सौरभ के मुताबिक, बख्तियारपुर थाने की पुलिस रात्रि गस्ती में 5-6 पुलिस उनके चाय दुकान पर आए और चाय पी, इसके बाद दुकानदार ने उनसे चाय के 100 रुपये मांगे. चाय के पैसे मांगने पर पुलिस वाले ने कहा कि हम लोग चाय के पैसे नहीं देते हैं.

पुलिसवालों ने की गाली-गलौज और मारपीट

दुकानदार ने बताया कि, पैसे मांगने पर एक पुलिसकर्मी ने उसे 40 रुपये दे दिया. हालांकि, आरोप के मुताबिक, दुकानदार को चाय के पैसे देने पर उपनिरीक्षक को गुस्सा आ गया, उसने पुलिसकर्मियों से कहा कि वह दुकानदार को बुलाकर लाएं. आरोप है कि एसआई के कहने पर आए पुलिसकर्मी दुकानदार से गाली-गलौज और मारपीट करते हुए अपने साथ ले गए. चाय दुकानदार अपने बयान में यह भी कहा कि चाय के पैसे मांगने पर कपार फोड़ दिया, ये कौन सा सिस्टम है. फिलहाल, इस मामले में पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

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Published at : 03 Aug 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Bihar Police Patna News BIHAR NEWS
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