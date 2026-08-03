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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND VS SL: बुमराह टीम से बाहर, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

IND VS SL: बुमराह टीम से बाहर, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

बुमराह का बाहर होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2025 में गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था.

Written By : रवीश बिष्ट |  Edited By: संकल्‍प ठाकुर |  Updated at : 03 Aug 2026 10:22 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका दौरे से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. बुमराह के बाएं घुटने में चोट है, जिसके चलते वह श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. उनकी जगह जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.

बुमराह का बाहर होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2025 में गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. अब चोट के कारण वह लंबे समय बाद होने वाली टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए हैं.

नबी को भारतीय टेस्ट टीम में मिला मौका

29 वर्षीय तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. हालांकि उन्होंने अभी तक भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में आकिब नबी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. उन्होंने इस सीजन 60 विकेट लिए थे .उनकी घातक गेंदबाजी की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने इतिहास रचते हुए अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था. पूरे टूर्नामेंट में आकिब ने अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

बारामूला के रहने वाले आकिब नबी ने अब तक 43 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 162 विकेट अपने नाम किए हैं. जम्मू-कश्मीर से खेलते हुए उनका यह रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है और यही वजह है कि उन्हें भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाने का मौका मिला.

इंडिया-ए के लिए भी दिखा चुके हैं दम

आकिब नबी हाल ही में इंडिया-ए टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर भी गए थे. गॉल में खेले गए दो अनऑफिशियल टेस्ट मैचों की चार पारियों में उन्होंने कुल छह विकेट लिए थे. पहले मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने 58 रन देकर चार विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया था.

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पहले नहीं मिला था मौका

जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भी आकिब नबी को भारतीय टीम में चुने जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन तब उन्हें अंतिम टीम में जगह नहीं मिल सकी. हालांकि इस बार जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद चयनकर्ताओं ने युवा तेज गेंदबाज पर भरोसा जताया है. अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि घरेलू क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से छाप छोड़ने वाले आकिब नबी क्या श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिलने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसी प्रदर्शन को दोहरा पाते हैं या नहीं.

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About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 03 Aug 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
SRI LANKA IND VS SL JASPRIT BUMRAH Auqib Nabi
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