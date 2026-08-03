#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत तय? कीर्ति आजाद के भाई का बड़ा दावा

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत तय? कीर्ति आजाद के भाई का बड़ा दावा

बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं. इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद के भाई यशोवर्धन झा आजाद ने बड़ा दावा किया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Aug 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं. इस बीच भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी यशोवर्धन झा आजाद ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणामों के बीच बड़ा दावा किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि प्रशांत किशोर की जीत तय लग रही है, और यह सही भी है. बिहार में बहुत से प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे हालिया प्रयोग सबसे खराब रहा है. बिहार फिर से पिछड़ रहा है और उसे नई सोच और नई ऊर्जा की ज़रूरत है.ॉ

झा ने लिखा कि प्रशांत पढ़े-लिखे और ईमानदार हैं, और उन्होंने पूरे बिहार में काम किया है. अब हमें ऐसे पढ़े-लिखे और समर्पित विधायकों की ज़रूरत है जो सिर्फ़ पैसा और रुतबा न चाहें, बल्कि बेहतर विचारों और अच्छे शासन के ज़रिए बिहार का विकास करें, न कि सिर्फ़ नारों के ज़रिए.

उन्होंने लिखा कि भारत के ज़्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री बहुत खराब हैं. दिल्ली में भी ऐसे ही एक मुख्यमंत्री हैं.

वहीं समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज सिन्हा से 1156 मतों से आगे हैं. दूसरे राउंड की गिनती के बाद किशोर को 3790, राजद की रेखा को 660 और बीजेपी के नीरज सिन्हा को 2634 मत मिले हैं.

बांकीपुर में मतगणना जारी

बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई सीट पर कराया गया था. नितिन नवीन ने नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार पांचवीं बार यह सीट जीती थी. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 50 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया था.

एक अधिकारी ने बताया, 'बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है.' तीस जुलाई को हुए मतदान में 34.30 % मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव के 41.45 % मतदान की तुलना में सात % कम रहा. इस बार चुनाव मैदान में कुल 26 उम्मीदवार हैं. राजद ने उपचुनाव में एक बार फिर रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सीट से अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, बीजेपी ने इस सीट पर युवा मोर्चा के अपेक्षाकृत कम चर्चित नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है. बीजेपी ने 1995 में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम पटना पश्चिम रहने के समय से लेकर अब तक इस सीट पर कभी हार का सामना नहीं किया है.

Published at : 03 Aug 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Bankipur News BJP Rjd Prashant Kishor BIhar Politics BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत तय? कीर्ति आजाद के भाई का बड़ा दावा
बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत तय? कीर्ति आजाद के भाई का बड़ा दावा
बिहार
Bankipur Bypoll Result 2026 Live: बांकीपुर में EVM खुला, प्रशांत किशोर आगे, नीरज सिन्हा पिछड़े, 3 नंबर पर RJD
LIVE: बांकीपुर में EVM खुला, प्रशांत किशोर आगे, नीरज सिन्हा पिछड़े, 3 नंबर पर RJD
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव पर रिजल्ट से पहले BJP ने किया बड़ा दावा, जनसुराज बोली- कुछ घंटों में...
बांकीपुर उपचुनाव पर रिजल्ट से पहले BJP ने किया बड़ा दावा, जनसुराज बोली- कुछ घंटों में...
बिहार
तेज प्रताप की EO विमल कुमार की हत्या पर बड़ा बयान, 'बिहार में अब…'
तेज प्रताप की EO विमल कुमार की हत्या पर बड़ा बयान, 'बिहार में अब…'
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?
होर्मुज को लेकर ओमान-ईरान के बीच फाइनल हुई डील, बनेगा नया रास्ता?
मध्य प्रदेश
Datia Bypoll Result 2026 Live: शुरुआती रुझानों के बीच ही नरोत्तम मिश्रा ने दे दी बधाई, वोटों की गिनती जारी
Live: दतिया में शुरुआती रुझानों के बीच ही नरोत्तम मिश्रा ने दे दी बधाई, वोटों की गिनती जारी
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
ओटीटी
'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'
स्पोर्ट्स
वनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम
वनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम
इंडिया
Xप्लेन: Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...
अखिलेश को OP राजभर ने दी कव्वाली सीखने की सलाह, कहा- 2027 के बाद...
लाइफस्टाइल
World Breastfeeding Week 2026: बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
बच्चे के लिए कितना जरूरी है मां का दूध, इसमें कितना पोषण?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget