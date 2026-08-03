बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत तय? कीर्ति आजाद के भाई का बड़ा दावा

बिहार स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं. इस बीच भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी यशोवर्धन झा आजाद ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणामों के बीच बड़ा दावा किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि प्रशांत किशोर की जीत तय लग रही है, और यह सही भी है. बिहार में बहुत से प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे हालिया प्रयोग सबसे खराब रहा है. बिहार फिर से पिछड़ रहा है और उसे नई सोच और नई ऊर्जा की ज़रूरत है.ॉ

झा ने लिखा कि प्रशांत पढ़े-लिखे और ईमानदार हैं, और उन्होंने पूरे बिहार में काम किया है. अब हमें ऐसे पढ़े-लिखे और समर्पित विधायकों की ज़रूरत है जो सिर्फ़ पैसा और रुतबा न चाहें, बल्कि बेहतर विचारों और अच्छे शासन के ज़रिए बिहार का विकास करें, न कि सिर्फ़ नारों के ज़रिए.

उन्होंने लिखा कि भारत के ज़्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री बहुत खराब हैं. दिल्ली में भी ऐसे ही एक मुख्यमंत्री हैं.

वहीं समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनसुराज के प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज सिन्हा से 1156 मतों से आगे हैं. दूसरे राउंड की गिनती के बाद किशोर को 3790, राजद की रेखा को 660 और बीजेपी के नीरज सिन्हा को 2634 मत मिले हैं.

बांकीपुर में मतगणना जारी

बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई सीट पर कराया गया था. नितिन नवीन ने नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार पांचवीं बार यह सीट जीती थी. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 50 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया था.

एक अधिकारी ने बताया, 'बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है.' तीस जुलाई को हुए मतदान में 34.30 % मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव के 41.45 % मतदान की तुलना में सात % कम रहा. इस बार चुनाव मैदान में कुल 26 उम्मीदवार हैं. राजद ने उपचुनाव में एक बार फिर रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सीट से अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, बीजेपी ने इस सीट पर युवा मोर्चा के अपेक्षाकृत कम चर्चित नेता नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है. बीजेपी ने 1995 में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम पटना पश्चिम रहने के समय से लेकर अब तक इस सीट पर कभी हार का सामना नहीं किया है.