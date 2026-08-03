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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर बदल देंगे बांकीपुर का इतिहास? चुनाव आयोग के ये आंकड़े दे रहे संकेत

प्रशांत किशोर बदल देंगे बांकीपुर का इतिहास? चुनाव आयोग के ये आंकड़े दे रहे संकेत

Bankipur ByPolls के परिणाम आ रहे हैं. इस बीच चुनाव आयोग के आंकड़ों ने बीजेपी के लिए बांकीपुर सीट पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 03 Aug 2026 11:36 AM (IST)
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बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की शुरुआती मतगणना के रुझानों में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने मजबूत बढ़त बना ली है. वह 5,032 वोट (49.08%) के साथ पहले स्थान पर हैं. दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नीरज कुमार हैं, जिन्हें 3,870 वोट (37.75%) मिले हैं. दोनों उम्मीदवारों के बीच फिलहाल 1,162 वोटों का अंतर है, जो शुरुआती चरण में एक मजबूत बढ़त माना जा रहा है. चुनाव आयोग के इन आंकड़ों के संकेत मिल रहे हैं कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का इतिहास बदल सकते हैं.

वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा कुमारी को 767 वोट (7.48%) मिले हैं और वह तीसरे स्थान पर हैं. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के तनवीर आलम को 233 वोट (2.27%) मिले हैं. अन्य सभी उम्मीदवारों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है और उनका संयुक्त वोट शेयर करीब 4.5 प्रतिशत ही है.

अब तक के रुझानों से साफ है कि मुकाबला मुख्य रूप से जन सुराज पार्टी और बीजेपी के बीच सिमटता दिख रहा है, जबकि RJD इस समय मुकाबले में काफी पीछे नजर आ रही है. हालांकि, यह शुरुआती रुझान हैं और अंतिम नतीजे मतगणना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे.

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प्रशांत किशोर के करियर की बड़ी सफलता?

यदि शुरुआती रुझान अंत तक बरकरार रहते हैं, तो यह प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर की अब तक की सबसे बड़ी चुनावी सफलता होगी. इससे जन सुराज पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपनी पहली बड़ी जीत मिलेगी और बिहार में खुद को एक मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने का मौका मिलेगा. वहीं, बीजेपी के लिए यह उस सीट पर बड़ा झटका माना जाएगा, जिसे बचाने की उम्मीद की जा रही थी.

दूसरी ओर, RJD का कमजोर प्रदर्शन इस विधानसभा क्षेत्र में उसके संगठन और जनाधार को लेकर नए सवाल खड़े कर सकता है. हालांकि, अंतिम नतीजों से पहले यह देखना अहम होगा कि अभी तक मतगणना के कितने राउंड पूरे हुए हैं, किन-किन इलाकों के मतदान केंद्रों की गिनती हो चुकी है, क्या बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले बूथों की मतगणना अभी बाकी है और यदि पोस्टल बैलेट की गिनती शेष है, तो उसका परिणाम पर कितना असर पड़ सकता है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 03 Aug 2026 11:14 AM (IST)
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