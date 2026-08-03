प्रशांत किशोर बदल देंगे बांकीपुर का इतिहास? चुनाव आयोग के ये आंकड़े दे रहे संकेत

बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की शुरुआती मतगणना के रुझानों में जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने मजबूत बढ़त बना ली है. वह 5,032 वोट (49.08%) के साथ पहले स्थान पर हैं. दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नीरज कुमार हैं, जिन्हें 3,870 वोट (37.75%) मिले हैं. दोनों उम्मीदवारों के बीच फिलहाल 1,162 वोटों का अंतर है, जो शुरुआती चरण में एक मजबूत बढ़त माना जा रहा है. चुनाव आयोग के इन आंकड़ों के संकेत मिल रहे हैं कि प्रशांत किशोर बांकीपुर का इतिहास बदल सकते हैं.

वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा कुमारी को 767 वोट (7.48%) मिले हैं और वह तीसरे स्थान पर हैं. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के तनवीर आलम को 233 वोट (2.27%) मिले हैं. अन्य सभी उम्मीदवारों का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है और उनका संयुक्त वोट शेयर करीब 4.5 प्रतिशत ही है.

अब तक के रुझानों से साफ है कि मुकाबला मुख्य रूप से जन सुराज पार्टी और बीजेपी के बीच सिमटता दिख रहा है, जबकि RJD इस समय मुकाबले में काफी पीछे नजर आ रही है. हालांकि, यह शुरुआती रुझान हैं और अंतिम नतीजे मतगणना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे.

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प्रशांत किशोर के करियर की बड़ी सफलता?

यदि शुरुआती रुझान अंत तक बरकरार रहते हैं, तो यह प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर की अब तक की सबसे बड़ी चुनावी सफलता होगी. इससे जन सुराज पार्टी को विधानसभा चुनाव में अपनी पहली बड़ी जीत मिलेगी और बिहार में खुद को एक मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने का मौका मिलेगा. वहीं, बीजेपी के लिए यह उस सीट पर बड़ा झटका माना जाएगा, जिसे बचाने की उम्मीद की जा रही थी.

दूसरी ओर, RJD का कमजोर प्रदर्शन इस विधानसभा क्षेत्र में उसके संगठन और जनाधार को लेकर नए सवाल खड़े कर सकता है. हालांकि, अंतिम नतीजों से पहले यह देखना अहम होगा कि अभी तक मतगणना के कितने राउंड पूरे हुए हैं, किन-किन इलाकों के मतदान केंद्रों की गिनती हो चुकी है, क्या बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले बूथों की मतगणना अभी बाकी है और यदि पोस्टल बैलेट की गिनती शेष है, तो उसका परिणाम पर कितना असर पड़ सकता है.