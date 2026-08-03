बांकीपुर उपचुनाव पर रिजल्ट से पहले BJP ने किया बड़ा दावा, जनसुराज बोली- कुछ घंटों में...

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना के बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज ने बड़े दावे किए हैं. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे. उन्होंने कहा कि बांकीपुर सीट बीजेपी की थी, है और आगे भी रहेगी. सरावगी ने आरोप लगाया कि राजद की जमानत जब्त होगी और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव हार रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर केवल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में बाहरी लोगों को बुलाया, पैसे बंटवाए, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की और आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए गड़बड़ी करने का प्रयास किया. सरावगी ने कहा कि बाद में वही प्रशासन और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का आरोप लगा रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि 1995 से बांकीपुर की जनता विकास और काम के आधार पर बीजेपी को जिताती आ रही है.

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जनसुराज ने क्या दावा किया?

वहीं, जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव सिंह ने दावा किया कि बिहार में पहली बार जनता ने जाति, धर्म और विचारधारा की सीमाओं से ऊपर उठकर मतदान किया है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने ऐसे नेता को चुनने का प्रयास किया है जो विधानसभा में जनता की आवाज बने और उनके मुद्दों को मजबूती से उठाए.

सौरव सिंह के मुताबिक, जनता ने प्रशांत किशोर पर भरोसा जताया है और उन्हें भरपूर समर्थन मिला है. उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव बेहद दिलचस्प रहा और उन्हें विश्वास है कि प्रशांत किशोर भारी मतों से जीतेंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम तस्वीर कुछ घंटों में मतगणना पूरी होने के बाद साफ हो जाएगी.