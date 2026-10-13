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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: NEET छात्रा मौत केस में नया मोड़, मां की आपत्ति पर आज कोर्ट में सुनवाई

पटना: NEET छात्रा मौत केस में नया मोड़, मां की आपत्ति पर आज कोर्ट में सुनवाई

पटना NEET छात्रा मौत मामले में CBI की 500 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट पर आज POCSO अदालत में सुनवाई होगी. मां ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह बेटी के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेंगी.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 13 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में आज सिविल कोर्ट की POCSO अदालत में सुनवाई होगी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत मृतका की मां की राय और आपत्तियां सुनेगी. मामले की जांच से जुड़े पुलिस और CBI अधिकारियों को भी कोर्ट ने तलब किया है. 

NEET की तैयारी कर रही छात्रा की इसी साल 11 जनवरी को पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना के चर्चा में आने के बाद न्याय की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन भी हुए. फिर राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंप दी थी. जांच एजेंसी ने साक्ष्य नहीं मिलने का हवाला देते हुए 6 अक्टूबर को करीब 500 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी.

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मां ने कहा- ‘मैं हार नहीं सकती’

क्लोजर रिपोर्ट सामने आने के बाद छात्रा की मां ने गहरी नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं सकती. मेरी बेटी गई है. हम केस लड़ेंगे और कोर्ट में लड़ेंगे. हमें जरूर न्याय मिलेगा. मां का कहना है कि बेटी की मौत की सच्चाई सामने आने तक वह पीछे नहीं हटेंगी और न्याय पाने के लिए हर दरवाजे पर जाएंगी.

CBI की जांच पर उठाए सवाल

मृतका की मां ने आरोप लगाया कि CBI ने मामले में आरोपितों को बचाने की कोशिश की है. उन्होंने अपनी बेटी को गंगा की तरह पवित्र बताते हुए कहा कि उसकी मौत के मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए. 

कोर्ट में मां की आपत्ति पर रहेगी नजर

POCSO अदालत में सुनवाई के दौरान क्लोजर रिपोर्ट पर मृतका की मां का पक्ष सुना जाएगा. जांच से जुड़े अधिकारियों को तलब किए जाने के बाद उनसे भी जानकारी ली जा सकती है. अदालत यह तय करेगी कि क्लोजर रिपोर्ट पर उठाई गई आपत्तियों और उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएं.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 13 Oct 2026 12:45 PM (IST)
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