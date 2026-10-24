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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह को JDU ने दिया करारा जवाब, '...वे पराकाष्ठा को पार गए'

अनंत सिंह को JDU ने दिया करारा जवाब, '...वे पराकाष्ठा को पार गए'

अनंत सिंह को लेकर जेडीयू नेता श्याम रजक का कहना है कि उनकी गलतियों को गिना जा रहा था. सुधार का मौका दिया गया था. घमंड में चूर व्यक्ति ही ऐसी गलतियां करता है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Oct 2026 08:16 PM (IST)
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जेडीयू से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह के खिलाफ अब पार्टी के नेता ही खुलकर बोलने लगे हैं. जेडीयू नेता श्याम रजक ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने पर कहा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि पार्टी गंभीरता से इस मामले को देख रही है, समीक्षा कर रही है और प्रदेश समिति को अधिकृत किया गया था. 

उन्होंने कहा, "अब जब पराकाष्ठा हो गई तो उसी निर्देश व आदेश के तहत उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया... आपने सुना होगा और कई बार पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जब शिशुपाल गलती कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी 100 गलतियां माफ की थीं लेकिन वे पराकाष्ठा को पार गए… सभी सीमाओं को तोड़ दिया. उन्होंने (अनंत सिंह) भी ऐसा ही किया... एक समयसीमा तक हम सभी को सुधरने का अवसर देते हैं लेकिन यदि कोई पराकाष्ठा को पार करता है तो उसे जाना पड़ता है..."

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को JDU ने निकाला बाहर तो क्या बोली RJD? सामने आया बयान

'नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलती है पार्टी'

उन्होंने आगे कहा, "हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलती है. जो लोग बातें कर रहे हैं, वे अनुशासन में रहें. अनुशासनहीनता को पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है... ये दल नीतीश कुमार ने 2005 में पूरी मेहनत, मशक्कत करके बनाया." 

'जब व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है तो…'

नीतीश कुमार का नाम लेते हुए जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि जिस तरह उन्होंने बिहार को खड़ा किया, आज बिहार को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सलाम कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की ही देन है. उनकी (अनंत सिंह) गलतियां गिनी जा रही थीं, गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन जब व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है तो ऐसी गलतियां करता है..."

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'यह JDU का…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Oct 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Shyam Rajak BIHAR NEWS
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