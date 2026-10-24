अनंत सिंह को JDU ने दिया करारा जवाब, '...वे पराकाष्ठा को पार गए'

जेडीयू से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह के खिलाफ अब पार्टी के नेता ही खुलकर बोलने लगे हैं. जेडीयू नेता श्याम रजक ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने पर कहा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि पार्टी गंभीरता से इस मामले को देख रही है, समीक्षा कर रही है और प्रदेश समिति को अधिकृत किया गया था.

उन्होंने कहा, "अब जब पराकाष्ठा हो गई तो उसी निर्देश व आदेश के तहत उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया... आपने सुना होगा और कई बार पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जब शिशुपाल गलती कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी 100 गलतियां माफ की थीं लेकिन वे पराकाष्ठा को पार गए… सभी सीमाओं को तोड़ दिया. उन्होंने (अनंत सिंह) भी ऐसा ही किया... एक समयसीमा तक हम सभी को सुधरने का अवसर देते हैं लेकिन यदि कोई पराकाष्ठा को पार करता है तो उसे जाना पड़ता है..."

#WATCH | पटना, बिहार | JDU नेता श्याम रजक ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को JDU से निलंबित करने पर कहा, "मैंने पूर्व में भी कहा था कि पार्टी गंभीरता से इस मामले को देख रही है, समीक्षा कर रही है और प्रदेश समिति को अधिकृत किया गया था। अब जब पराकाष्ठा हो गई तो उसी निर्देश व आदेश के तहत उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया... आपने सुना होगा और कई बार पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जब शिशुपाल गलती कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी 100 गलतियां माफ की थीं लेकिन वे पराकाष्ठा को पार गए। सभी सीमाओं को तोड़ दिया। उन्होंने(अनंत सिंह) भी ऐसा ही किया... एक समयसीमा तक हम सभी को सुधरने का अवसर देते हैं लेकिन यदि कोई पराकाष्ठा को पार करता है तो उसे जाना पड़ता है..." उन्होंने आगे कहा, " हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलती है। जो लोग बातें कर रहे हैं, वे अनुशासन में रहें। अनुशासनहीनता को पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है... ये दल नीतीश कुमार ने 2005 में पूरी मेहनत, मशक्कत करके बनाया। जिस तरह उन्होंने बिहार को खड़ा किया, आज बिहार को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सलाम कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की ही देन है...उनकी(अनंत सिंह) गलतियां गिनी जा रही थीं, गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा था लेकिन जब व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है तो ऐसी गलतियां करता है..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2026

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'नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलती है पार्टी'

उन्होंने आगे कहा, "हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलती है. जो लोग बातें कर रहे हैं, वे अनुशासन में रहें. अनुशासनहीनता को पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है... ये दल नीतीश कुमार ने 2005 में पूरी मेहनत, मशक्कत करके बनाया."

'जब व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है तो…'

नीतीश कुमार का नाम लेते हुए जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि जिस तरह उन्होंने बिहार को खड़ा किया, आज बिहार को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सलाम कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार की ही देन है. उनकी (अनंत सिंह) गलतियां गिनी जा रही थीं, गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा था, लेकिन जब व्यक्ति घमंड में चूर हो जाता है तो ऐसी गलतियां करता है..."

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