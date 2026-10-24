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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह की अब विधायकी भी छिनेगी? JDU ने स्पीकर से की सिफारिश

अनंत सिंह की अब विधायकी भी छिनेगी? JDU ने स्पीकर से की सिफारिश

बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है. वहीं पार्टी द्वारा उनकी विधायकी रद्द करने की सिफारिश की गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Oct 2026 08:13 PM (IST)
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जनता दल (यूनाइटेड) ने मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है और उनकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है. पार्टी ने इसके निर्देशों की बार-बार अवज्ञा, शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अनुचित और अपमानजनक भाषा का प्रयोग और हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद चुनावों में जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार के खिलाफ किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने को कारण बताया है.

ऐसे में मोकामा में फिर से चुनाव हो सकते हैं क्योंकि JDU ने अनंत सिंह की विधायकी खत्म करने की अनुशंसा की है. जेडीयू ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष से भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी. अगर अनंत सिंह की विधायकी रद्द होती है तो मोकामा में फिर से चुनाव होने की उम्मीद है.

अनुशासनहीनता के चलते लिया गया एक्शन 

अनंत सिंह के खिलाफ अनुशासनहीनता और दल विरोधी गतिविधि के चलते यह एक्शन लिया गया. पार्टी ने पूर्व विधायक नीलम देवी पर भी दल विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर उन्हें छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.

दरअसल, हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार का समर्थन किया था. उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार का खुलकर विरोध किया और जन सुराज के पक्ष में प्रचार भी किया था.

चुनाव परिणाम से पहले अनंत सिंह के यहां जश्न की थी तैयारी

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें चुनाव परिणामों पर टिकी हैं. इसी बीच पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही अनुज सिंह के जीत का दावा करते हुए अपने घर पर जश्न की तैयारी शुरू कर दी है. उनके यहां मिठाइयां और खाने-पीने की दूसरी चीजें तैयार की जा रही हैं.

अनंत सिंह को JDU ने पार्टी से निकाला, पत्नी पर भी लिया एक्शन

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Mokama News Anant Singh JDU BIHAR NEWS
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