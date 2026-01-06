पटना: डॉक्टर का नाती रहस्यमय ढंग से गायब, 7 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, परिजनों ने घेरा थाना

बिहार में पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में रहने वाले दौकातर सतीश कुमार केकक्षा 11 में पढ़ने वाले नाती किशु उर्फ़ रोहित का सात दिन बाद भी सुराग नहीं लगा है. जिसके बाद परिजनों का सब्र जबाब दे गया है, उन्होंने कोई अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस-प्रशासन से नाराजगी जताई है. जबकि पुलिस के मुताबिक छात्र को सकुशल बरामद करने की कोशिश जारी है.

परिजनों का आरोप है कि उनका बेटा गए सात दिन हो गए, पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है. उन्हें शक है कि उसका अपहरण किया गया है. पुलिस ने उसे खोजने में अभी तक कोई तत्परता नहीं दिखाई है.

क्या है पूरा मामला ?

परिजनों के अनुसार किशु चिंटू शर्मा का पुत्र है और ननिहाल मसौढ़ी में रहकर पढ़ाई कर रहा था. 29 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे वह अपनी नानी से 150 रुपये लेकर कॉपी खरीदने के नाम पर घर से निकला था. इसके बाद वह न तो कोचिंग पहुंचा और ना ही घर वापस लौटा. परिजनों ने उसी दिन छात्र की गुमशुदगी दर्ज करवा.

अपहरण की आशंका

घटना के 7 दिन बीत जाने के बावजूद छात्र का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों में भारी नाराजगी है, आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मसौढ़ी थाना का घेराव कर छात्र की जल्द बरामदगी की मांग की. परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए कहा कि जिस तरह से किशु अचानक गायब हुआ है, वह सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं लगता.

छात्र के नाना डॉक्टर सतीश कुमार बोले कि 29 तारीख को ही पुलिस को सूचना दे दी गयी. लेकिन सात दिन बाद भी कोई सुराग नहीं है. हमें आशंका है कि हमारे बच्चे का अपहरण हुआ है. पुलिस इस मामले में लापरवाही आकर रही है.

पुलिस का जल्द ढूंढने का दावा

थाना प्रभारी विवेक भारती ने बताया कि गुमशुदगी और संभावित अपहरण दोनों एंगल से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के इलाकों में पूछताछ जारी है. लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है. उन्होंने परिजनों से सहयोग की अपील की है.