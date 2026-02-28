हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान

Pakistan Semi Final Equation: आज सुपर-8 में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा. यहां जान लीजिए कि बारिश आने पर भी क्या पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जा सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Pakistan vs Sri Lanka Rain Chances: पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं, इसका फैसला आज ही होना है. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच पल्लेकेले में खेला जाना है, जो भारतीय समयानुसार 7 बजे से शुरू होगा. बीते शुक्रवार न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की 4 विकेट की जीत के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण बदल गया था. अब सेमीफाइनल में जाना या ना जाना, सिर्फ पाक टीम के खुद के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. मगर इस मैच में बारिश हो गई तो जानिए किसको अधिक फायदा मिलेगा.

इस ग्रुप की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इंग्लैंड टॉप पर है, जो पहले ही सेमीफाइनल में जा चुका है. वहीं श्रीलंका बाहर हो चुका है, लेकिन आज पाकिस्तान का काम बिगाड़ सकता है. न्यूजीलैंड के अभी 3 अंक हैं और उसका नेट रन-रेट +1.390 का है. वहीं पाकिस्तान का सिर्फ एक अंक है और उसका नेट रन-रेट -0.461 है.

बारिश आने पर किसे फायदा?

आज पल्लेकेले स्टेडियम में बारिश आई, तो पाकिस्तान और श्रीलंका, दोनों को एक-एक अंक मिलेगा. ऐसे में पाक टीम के 2 अंक हो जाएंगे, जबकि श्रीलंका एक पॉइंट के साथ टूर्नामेंट को अलविदा कहेगा. इस तरह की स्थिति में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में चला जाएगा. इसलिए पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाना है तो उसे हर हाल में श्रीलंका को हराना होगा.

पाकिस्तान का सेमीफाइनल का समीकरण

पाकिस्तान को आज सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो उसे या तो 65 रनों से मैच जीतना होगा या फिर 13.1 ओवर में लक्ष्य को हासिल करना होगा. अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया तो न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन-रेट की वजह से सेमीफाइनल में चला जाएगा.

मौसम की बात करें तो आज पल्लेकेले में आसमान साफ रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रह सकता है. इसलिए बारिश की कोई संभावना नहीं है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
PAK VS SL PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 Pakistan Semi Final Scenario
