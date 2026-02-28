PUSU Live: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज, शाम को होगी मतगणना, जानें क्या है तैयारी

पटना विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 के छात्र संघ चुनाव आज शनिवार (28 फरवरी) को होने जा रहा है. आज ही चुनाव होंगे और आज ही देर रात्रि तक मतगणना का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार समय सारणी आधा घंटा पहले किया है .आज मतदान सुबह 8:30 से शुरू होगा और दोपहर 2:30 तक मतदान चलेंगे. इस चुनाव में विश्वविद्यालय के आम छात्र मतदान करेंगे.

आज ही शाम 4:10 बजे से मतों की गिनती शुरू होने का समय रखा है और देर रात परिणाम जारी कर दिया. मतों की गिनती कला-शिल्प महाविद्यालय में होगी. हालांकि अगर निश्चित समय तक सभी मतदान केंद्रों से वैलेट वॉक्स मतगणना स्थल तक नहीं पहुंचते है तब तक मतगणना शुरू नहीं किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रो० शंकर कुमार ने बताया कि वोटर उम्मीदवार के क्रम संख्या के आगे बॉल पेन से क्रॉस का चिह्न लगाएंगे. प्लस या अन्य निशान लगाने पर मतदान रद्द हो जाएगा, उन्होंने बताया कि 14 निर्वाचन इकाई के लिए कुल 41 मतदान केंद्र बनाये गए हैं. मतदान केंद्रों पर बैलेट बॉक्स शुक्रवार से पहुंचाने का काम शुरू हो गया था. इस चुनाव में 20036 छात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे.

सेंट्रल पैनल के लिए कुल पांच और काउंसलर के 22 पदों के लिए चुनाव होगा. सेंट्रल पैनल के बैलेट बॉक्स अलग-अलग कलर के रखे गए हैं. जिस कलर के मतपत्र होंगे उसी कलर बैलेट बॉक्स में मतदान करना है. एक वोटर छह बार अलग-अलग बैलेट बाक्स में मतदान करेंगे. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपत्र को मतदान केंद्र पर सील कर दिया जाएगा. चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किया गया है. खासकर पटना वीमेंस कॉलेज ,पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, बी एन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज है जहां ज्यादा मतदान केंद्र हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था के विशेष प्रबंध किया गया है.

चुनाव के लिए गुरुवार को साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन हुआ. प्रेसिडेंशियल डिबेट के साथ चुनाव प्रचार थम गया. सेंट्रल पैनल के कुल पांच पद अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए जोरदार प्रचार प्रसार हुआ. पीयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. उपाध्यक्ष पद के लिए 8, महासचिव पद के लिए 9 कैंडिडेट, संयुक्त सचिव के लिए 6 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. पटना विश्वविद्यालय सेंट्रल पैनल पर कुल 41 अभ्यर्थी मैदान में हैं. पटना यूनिवर्सिटी काउंसिल सदस्य के लिए मैदान में 45 उम्मीदवार हैं.



सेंट्रल पैनल के पांच पदों में के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है. इसमें अध्यक्ष पद में ABVP से अनुष्का कुमारी, छात्र जेडीयू से प्रिंस पटेल, छात्र RJD से संटू कुमार, NSUI (कांग्रेस) से शांतनु शेखर और आइसा से सबा आफरीन चुनाव मैदान में है. वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए छात्र जेडीयू से आयुष हर्ष, ABVP से गूँजेश कुमार, Nsui से अंजलि पटेल, छात्र आरजेडी से सुमन शेखर चुनाव मैदान में है. वहीं महासचिव पद के लिए NSUI से खुशी कुमारी, ABVP से प्रिया सिंह,छत्र jdu से मंजीत कुमार, छात्र RJD से प्रत्यूष राज और आइसा से अदिति सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

बता दें कि पिछले साल 2025 में 29 मार्च को पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था. उस वक्त कुल 19,059 छात्र मतदाता थे, परंतु 45% मतदान हुआ था. 29 मार्च की देर रात रिजल्ट जारी हो गया था. एबीवीपी की उम्मीदवार मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष पद पर 596 मतों से जीती थीं और पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार महिला अध्यक्ष बनी थी. उन्होंने कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के मनोरंजन राजा को चुनाव हराया था उन्हें कुल 3524 मत प्राप्त हुए थे. इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार धीरज कुमार की उपाध्यक्ष पद पर जीत हुई थी. महासचिव के पद से निर्दलीय सलोनी राज जीती थीं. एनएसयूआई के रोहन सिंह संयुक्त सचिव और एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी.