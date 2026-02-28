हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: प्रेम प्रसंग बना खून की वजह, रात को प्रेमिका से मिलने गया था युवक, लाठी-डंडों से की हत्या

बिहार: प्रेम प्रसंग बना खून की वजह, रात को प्रेमिका से मिलने गया था युवक, लाठी-डंडों से की हत्या

Bihar News In Hindi: रोहतास जिले में बीती रात 28 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि रात करीब दो बजे वह एक युवती के घर मिलने गया था. तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 28 Feb 2026 02:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराढी गांव से प्रेम प्रसंग में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बीती रात 28 साल के युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं गांव में मातम और तनाव का माहौल बना भी हुआ है. मृतक की पहचान लालबदन सिंह के 28 वर्षीय पुत्र शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है.

रात में दो बजे युवती से मिलने गया था मृतक

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि शैलेंद्र कुमार को बीती रात किसी ने फोन कर घर से बुलाया था. परिवार वालों का कहना है कि रात करीब दो बजे वह बराढी गांव में ही एक युवती के घर मिलने गया था. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी.

परिजनों के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे छोड़ दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतक की मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

गांव के ही कुछ लोगों पर आवेदन देकर लगाया हत्या का आरोप

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सासाराम मुफस्सिल थाने में लिखित आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है.

ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि यदि प्रेम प्रसंग को लेकर कोई विवाद था, तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था. इस तरह कानून हाथ में लेकर किसी की जान लेना बेहद निंदनीय है.

फोन कर युवक को किसने और क्यों बुलाया था?

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक को किसने और क्यों बुलाया था?

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ जारी है. घटना में शामिल अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

गांव में मातम और तनाव का महौल, पुलिस बल की गई तैनाती 

इस घटना के बाद बराढी गांव में शोक और तनाव का माहौल है. एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

बताया जा रहा है कि मृतक अविवाहित था और परिवार का सहारा था. उसकी असामयिक मौत से परिवार गहरे सदमे में है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों और घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Sasaram News CRIME NEWS BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: प्रेम प्रसंग बना खून की वजह, रात को प्रेमिका से मिलने गया था युवक, लाठी-डंडों से की हत्या
बिहार: प्रेम प्रसंग बना खून की वजह, रात को प्रेमिका से मिलने गया था युवक, लाठी-डंडों से की हत्या
बिहार
PUSU Election Live: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान चली गोली, मौके पर पुलिस तैनात
PUSU Election Live: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वोटिंग के दौरान चली गोली, मौके पर पुलिस तैनात
बिहार
बिहार: पश्चिम चंपारण में टला बड़ा रेल हादसा, टूटी पटरी पर दौड़ रही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस
बिहार: पश्चिम चंपारण में टला बड़ा रेल हादसा, टूटी पटरी पर दौड़ रही थी इंटरसिटी एक्सप्रेस
बिहार
Patna News: पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप, हजारों मुर्गियां और अंडे नष्ट, एक हफ्ते के लिए जू बंद
पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप, हजारों मुर्गियां और अंडे नष्ट, एक हफ्ते के लिए जू बंद
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: भारत ने Trump को कैसे हैंडल किया ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: पाकिस्तान को जवाब दें, लेकिन प्रभावित न हों ।
Prof Harsh V Pant Interview: पाकिस्तान को जवाब दें, लेकिन प्रभावित न हों । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: पाक की उपद्रवी हरकतें नजरअंदाज करना होगा ? । IOI
Prof Harsh V Pant Interview: पाक की उपद्रवी हरकतें नजरअंदाज करना होगा ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
शिक्षा
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget