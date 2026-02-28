बिहार के रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराढी गांव से प्रेम प्रसंग में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बीती रात 28 साल के युवक की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं गांव में मातम और तनाव का माहौल बना भी हुआ है. मृतक की पहचान लालबदन सिंह के 28 वर्षीय पुत्र शैलेंद्र कुमार के रूप में हुई है.

रात में दो बजे युवती से मिलने गया था मृतक

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि शैलेंद्र कुमार को बीती रात किसी ने फोन कर घर से बुलाया था. परिवार वालों का कहना है कि रात करीब दो बजे वह बराढी गांव में ही एक युवती के घर मिलने गया था. आरोप है कि वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी.

परिजनों के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे छोड़ दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतक की मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

गांव के ही कुछ लोगों पर आवेदन देकर लगाया हत्या का आरोप

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सासाराम मुफस्सिल थाने में लिखित आवेदन देकर गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है.

ग्रामीणों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि यदि प्रेम प्रसंग को लेकर कोई विवाद था, तो उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था. इस तरह कानून हाथ में लेकर किसी की जान लेना बेहद निंदनीय है.

फोन कर युवक को किसने और क्यों बुलाया था?

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक को किसने और क्यों बुलाया था?

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ जारी है. घटना में शामिल अन्य संदिग्ध लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

गांव में मातम और तनाव का महौल, पुलिस बल की गई तैनाती

इस घटना के बाद बराढी गांव में शोक और तनाव का माहौल है. एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

बताया जा रहा है कि मृतक अविवाहित था और परिवार का सहारा था. उसकी असामयिक मौत से परिवार गहरे सदमे में है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों और घटनाक्रम की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.