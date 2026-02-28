पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप, हजारों मुर्गियां और अंडे नष्ट, एक हफ्ते के लिए जू बंद

बिहार में बदलते मौसम के बीच राजधानी पटना में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू (H5N1) के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है. यहां पीसी कॉलोनी (कंकड़बाग), जू-सेक्टर (पश्चिम) पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर में कौओं की अचानक मौत के बाद पोल्ट्री में भी वायरस की पुष्टि हुई है. NIHSAD, भोपाल की लैब रिपोर्ट में H5N1 पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन ने तुरंत पूरे इलाके को संक्रमित घोषित कर वहां दावा का छिडकाव करवाया.

इस प्रक्रिया में करीब 4575 मुर्गियों को मारा गया, 9662 अंडे और 530 किलो दाना नष्ट किया गया. पूरे क्षेत्र में दवा का छिड़काव किया गया है. जू-सेक्टर पार्क और संजय गांधी जैविक उद्यान (पटना जू) एक सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाह पर ध्यान न दें.

अचानक कौओं और मुर्गों के मरने से हड़कंप

यहां बता दें कि पटना समेत कई जिलों में बीते हफ़्तों में कई कौओं की अचानक मौत हुई. कई जगह मुर्गियां भी मरने लगीं. इसके बाद नमूने भोपाल भेजे गए. वहां से रिपोर्ट आने के बाद पूरे एक किलो मीटर के क्षेत्र को इन्फेक्टेड घोषित कर संभावित मुर्गियों और चूजों को नष्ट किया गया. मुख्यता प्रभावित क्षेत्र में पशु विज्ञान विश्वविद्याल,कौशल नागा, चितकोहरा स्थित पोल्ट्री अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं.

प्रशासन ने लिया एक्शन-प्रभावित मुर्गियां और दाना नष्ट

रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने 4575 मुर्गियों को नष्ट किया. जबकि 9662 अंडे और 530 किलो मुर्गी दाना भी नष्ट किया गया है. इलाके में दावा एके छिड़काव के साथ सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए हैं. पटना जू और जैविक उद्यान एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है.

चिकन-अंडा खाने को लेकर सलाह

इसके साथ ही प्रशासन ने चिकन और अंडा खाने वाले लोगों से अपील की है कि पूरी तरह पकाकर ही खाएं. पकाकर खाने में कोई खतरा नहीं है. खाने-बनाने से पहले अंडे और मुर्गी को अच्छी तरह धोएं और कम से कम 70°C तापमान पर पूरी तरह पकाएं. क्यूंकि वायरस 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्वतः नष्ट हो जाता है. संक्रमित क्षेत्र के मुर्गे या अंडे से फिलहाल अगले कुछ दिन परहेज करें.