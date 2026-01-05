हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी ज्यादा काबिल', तेजप्रताप यादव ने इस बात के लिए दी बधाई

'राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी ज्यादा काबिल', तेजप्रताप यादव ने इस बात के लिए दी बधाई

Tej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं. उनमें इंदिरा गांधी जैसे गुण हैं.

By : IANS एजेंसी | Edited By: अजीत | Updated at : 05 Jan 2026 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि राहुल गांधी की तुलना में प्रियंका गांधी वाड्रा बेहतर हैं. तेज प्रताप यादव का यह बयान उस वक्त आया है, जब पांच राज्यों के चुनावों के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजप्रताप यादव ने कहा, ''प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी दी गई. हमारी ओर से ढेर सारी बधाई. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ज्यादा काबिल हैं. प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं. उनमें इंदिरा गांधी जैसे गुण हैं.''

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के लिए सही कहा- तेज प्रताप

कांग्रेस को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का तेज प्रताप यादव ने समर्थन किया. उन्होंने कहा, ''गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के लिए सही कहा है. कांग्रेस राम विरोधी है. इन लोगों ने हर मौके पर भगवान राम, कृष्ण और महादेव का अपमान किया है. ये लोग चंदन का टीका या तिलक भी नहीं लगाते, जो लगाना चाहिए. सभी को सभी समुदायों और धर्मों का सम्मान करना चाहिए.''

उमर खालिद और शरजील इमाम पर क्या बोले?

दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर कोई दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? जो भी दंगे भड़काते हैं, हत्या करते हैं या बलात्कार करते हैं, ऐसे लोगों को क्यों बख्शा जाना चाहिए?

रेखा आर्य के पति के बयान पर तेज प्रताप क्या बोले?

उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल के बयान पर तेज प्रताप यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा, ''अश्लील टिप्पणी करना उनकी आदत बन गई है. जिस तरह से वे ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. जो लोग इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है. महिलाओं, बेटियों, माताओं और खासकर बिहार की लड़कियों के खिलाफ ऐसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.''

Published at : 05 Jan 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Rahul Gandhi Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
