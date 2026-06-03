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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर कोचिंग मामला: गिरफ्तार होने वाले रौशन आनंद का बड़ा बयान, बोले- 'हमको…'

खान सर कोचिंग मामला: गिरफ्तार होने वाले रौशन आनंद का बड़ा बयान, बोले- 'हमको…'

Khan Sir Coaching Attack: खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुए हमले पर रौशन आनंद ने कहा कि कोई भी गोली नहीं चली है. उन्होंने घटना के पीछे साजिश की बात कही है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 03 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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पटना में खान सर (Khan Sir) के कोचिंग संस्थान के बाहर मंगलवार (02 जून, 2026) की रात हुए हमले के मामले में रौशन आनंद (Raushan Anand) सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. बुधवार (03 जून, 2026) को पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि भी की गई है. इस बीच गिरफ्तार होने वाले रौशन आनंद (ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर) की प्रतिक्रिया आई है. 

रौशन आनंद ने इस घटना के पीछे दो लोगों का नाम लिया है और कहा है कि साजिश की गई है. उनकी बातों से एक चीज और स्पष्ट हुआ है कि ये पूरा मामला बिहार पुलिस के हाल ही में जारी हुए रिजल्ट से जुड़ा हुआ है.

रौशन आनंद ने कहा, "ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है. बिहार पुलिस में जो रिजल्ट हुआ है उसी की साजिश है. हमको फंसाया जा रहा है. किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो हैं दोनों मिलकर ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं… लेकिन सत्यमेव जयते. हमेशा सत्य की जीत होती है." 

खान सर ने शुरू में कहा था कि कई राउंड गोली चलाई गई है. इस पर रौशन आनंद ने स्पष्ट करते हुए कहा, "कोई भी गोली नहीं चली है लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि गोली चली है…"

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रौशन आनंद सहित तीन की हुई है गिरफ्तारी

बता दें कि पुलिस ने खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई अशांति के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है. यह शिकायत 'खान ग्लोबल स्टडीज' के प्रबंधक कन्हैया सिंह ने दर्ज कराई है. मामला कदमकुआं पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. प्राथमिकी में 'ज्ञान बिंदु' के निर्देशक रौशन आनंद के साथ-साथ प्रिंस, अभिषेक, गौरव और 15-20 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Jun 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Patna Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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