बिहार: 30 फीट के गहरे बोरवोल में गिरा 3 साल का पीयूष, 7 घंटे बाद NDRF-SDRF ने जिंदा बचाया

बिहार के गयाजी में बीते गुरुवार (16 जुलाई, 2026) की शाम दिनेश कुमार के 3 साल का पुत्र पीयूष कुमार खेलते-खेलते बोरवेल में गिर गया. पूरा मामला जिले के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत कठौतिया केवाल पंचायत के रघुनाथ नगर गांव का है. बोरवेल करीब 30 फीट गहरा था. सात घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला.

बच्चे के सकुशल बाहर आते ही घटनास्थल पर मौजूद लोगों और परिजनों ने राहत की सांस ली. परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने प्रशासन व रेस्क्यू टीम का आभार जताया.

तुरंत हरकत में आया जिला प्रशासन

बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया. पटना से एनडीआरएफ की विशेषज्ञ टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची. जिला प्रशासन, आपदा राहत बल और स्थानीय लोगों की मेहनत से मासूम पीयूष को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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पाइप से दिया जाता रहा ऑक्सीजन

बताया जाता है कि बोरवेल खुला था. इसी के चलते यह हादसा हुआ है. घटना गुरपा थाना क्षेत्र की है. जैसे ही हादसा हुआ तो सूचना के बाद तमाम टीम एक्टिव हो गई. घटना के बाद बच्चे के परिजनों का रो-रोकर हालत खराब हो गया. लोग परिजन को संभालते रहे. बच्चे को दिक्कत न हो इसलिए बोरवेल के भीतर पाइप से ऑक्सीजन भेजने की व्यवस्था की गई.

…और जिंदा बचा तीन साल का पीयूष

जानकारी के अनुसार, घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से चिकित्सीय सहायता एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी मौके पर सुनिश्चित की गई थीं. इस तरह काफी मशक्कत के बाद देर रात जाकर तीन साल के पीयूष को टीम ने सुरक्षित बार निकाला. 6-7 घंटे तक मासूम जब बोरवेल में फंसा रहा तो लोगों की सांस भी अटकी रही. बच्चे के सुरक्षित बाहर आने के बाद लोग यही कह रहे, "जाको राखे साइयां मार सके ना कोई".

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