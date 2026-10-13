Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा

'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा

गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से आइसा का मार्च शुरू हुआ जिसे डाकबंगला पर पुलिस ने रोक दिया. डाकबंगला से पहले जेपी गोलंबर पर बैरिकोड को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े थे.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 13 Oct 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज (मंगलवार) पटना में AISA की ओर से मार्च निकाला गया है. गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से यह मार्च शुरू हुआ. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाया था लेकिन इसे तोड़ते हुए सभी आगे बढ़ गए. 

इसके बाद प्रदर्शनकारी डाकबंगला चौराहा पहुंचे. यहां भारी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने मार्च को रोका. इस दौरान आंदोलनकारी ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद का नारा लगाते दिखे. हाथों में तख्तियां थीं जिस पर ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री की तस्वीर थी. इस पर विरोध में एक से एक नारे लिखे गए थे.

यह भी पढ़ें- CEC विवाद: गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, 'राहुल गांधी मान चुके हैं कि…'

बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी

इस विरोध मार्च के दौरान एक तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया जाता रहा तो दूसरी ओर कुछ उग्र प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए. हाथों में पोस्टर लिए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते नजर आए. 

मार्च में शामिल AISA के कार्यकर्ता अपने हाथों में अलग-अलग पोस्टर लिए हुए थे. एक के हाथ में पीएम मोदी की तस्वीर लगा पोस्टर था जिस पर लिखा था- 'टियर गैस की व्यवस्था नहीं है?', दूसरा स्लोगन जो पोस्टर पर दिखा उस पर लिखा था, 'चाय की दुकान तो चली नहीं आए हैं देश चलाने…'

लेफ्ट के इस प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों को हिरासत में लिया गया. चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये सभी लोकभवन तक मार्च करना चाह रहे थे. हालांकि डाकबंगला से आगे नहीं बढ़ने दिया गया.

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी की याचिका में 14 गलतियां? BJP बोली-  'कम से कम...'

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
Read More
Published at : 13 Oct 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Patna BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
CEC विवाद: गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, 'राहुल गांधी मान चुके हैं कि…'
CEC विवाद: गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, 'राहुल गांधी मान चुके हैं कि…'
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत केस में नया मोड़, मां की आपत्ति पर आज कोर्ट में सुनवाई
पटना: NEET छात्रा मौत केस में नया मोड़, मां की आपत्ति पर आज कोर्ट में सुनवाई
बिहार
दिवाली-छठ पर बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, 15 स्टेशनों पर खास इंतजाम
दिवाली-छठ पर बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, 15 स्टेशनों पर खास इंतजाम
बिहार
राहुल गांधी की याचिका में 14 गलतियां? BJP बोली- 'कम से कम...'
राहुल गांधी की याचिका में 14 गलतियां? BJP बोली- 'कम से कम...'
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा
'ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद', पटना में AISA का भारी प्रदर्शन, बैरिकेड को तोड़ा
इंडिया
बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'
बंगाल के इस चुनाव में ममता संग होगा खेल, NCPI ने खोले पत्ते, कहा- 'कोई शक नहीं कि...'
इंडिया
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
गेट फांदकर जंतर मंतर पर लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे, रांका बोले- 'किला...'
टेलीविजन
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
'थप्पड़ मारे, सिगरेट से जलाया...', इस एक्ट्रेस को टॉर्चर करता था Ex बॉयफ्रेंड
क्रिकेट
PAK टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का एलान, यह खिलाड़ी पहली बार बना कप्तान 
PAK टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका ने किया टीम का एलान, यह खिलाड़ी पहली बार बना कप्तान 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महंगी शराब, Adult Toy और विदेशी ब्रांड की सिगरेट, श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल पर उठे सवाल
महंगी शराब, Adult Toy और विदेशी ब्रांड की सिगरेट, श्रद्धा दुबे की लाइफस्टाइल पर उठे सवाल
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
एग्रीकल्चर
रबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च
रबी की बुवाई से पहले किसान करें ये काम, बचेगा पानी और घटेगा खर्च
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget