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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी की याचिका में 14 गलतियां? BJP बोली- 'कम से कम...'

राहुल गांधी की याचिका में 14 गलतियां? BJP बोली- 'कम से कम...'

बीजेपी नेता संजय सरावगी का कहना है कि अदालतों में तथ्यों और सबूतों की आवश्यकता होती है. तंज कसा कि जो दल अपनी अदालती फाइल ठीक से नहीं बना सकता है, वह ज्ञान बांट रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Oct 2026 12:18 PM (IST)
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एसआईआर और सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बीते सोमवार (12 अक्टूबर) को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला. इसके बाद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के 11 प्रमुख नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब याचिका में कमियों को लेकर बीजेपी ने हमला किया है.

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) को कहा, "...उसमें (सुप्रीम कोर्ट में दाखिल INDIA ब्लॉक की याचिका में) अभी फीस भी पूरी तरह से नहीं भरी गई है, मल्लिकार्जुन खरगे की ID भी धुंधली है. 14 बुनियादी गलतियां उसमें निकाली गई हैं." 

'हार की खींज में रची गई ये कानूनी पटकथा'

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो दल अपनी अदालती फाइल ठीक से नहीं बना सकता है, वह देश की चुनावी व्यवस्था पर ज्ञान बांट रहा है. सड़क पर झूठी नौटंकी करना आसान है लेकिन अदालतों में तथ्यों और सबूतों की आवश्यकता होती है. संजय सरावगी ने कहा कि हार की खींज में रची गई ये कानूनी पटकथा, पहले दिन ही औंधे मुंह गिरी है. कम से कम अदालत में तो सही से आवेदन दें.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'

मृत्युंजय तिवारी ने कहा- जनत ने तमाशा देख लिया

बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, "...अब इनको अच्छी तरह से पता है कि जनता ने इनका तमाशा देख लिया है. राहुल गांधी जैसे गैर जिम्मेदार विपक्ष का नेता कभी देश को नहीं मिला है, ये जिस तरह से राजनीति का लंपटीकरण कर रहे हैं, सड़कों पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, यह बता रहा है कि राहुल गांधी जी को ना लोकतंत्र पर भरोसा है ना संविधान पर भरोसा है."

यह भी पढ़ें- रामविलास पासवान की जयंती पर होगा राजकीय समारोह, चिराग बोले- थैंक्यू

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Oct 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BIHAR NEWS
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