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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCEC विवाद: गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, 'राहुल गांधी मान चुके हैं कि…'

CEC विवाद: गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, 'राहुल गांधी मान चुके हैं कि…'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला किया है. गिरिराज सिंह का कहना है कि एसआईआर के खिलाफ केवल हुड़दंग मचाया गया लेकिन सबूत पेश नहीं किया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन की ओर से याचिका दायर की गई है. इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज (मंगलवार) कहा कि राहुल गांधी अभी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं. किसी में हिम्मत नहीं है कि वे राहुल गांधी का विरोध करें. कांग्रेस पार्टी ने जितने भी लोग हैं, सभी से कह दिया कि इस कार्यक्रम में चलो. हड़बड़ी में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन खामियां ही खामियां सामने आईं. 

गिरिराज सिंह ने कहा कि आज तक वे कोई सबूत नहीं दे पाए. SIR के खिलाफ बिहार में उन लोगों (राहुल गांधी और तेजस्वी) ने दो महीने तक तांडव नृत किया, हुड़दंग मचाया, लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाए. राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि पीएम मोदी के रहते हुए वे सत्ता में नहीं आ सकते क्योंकि 9 ऐसे राज्य हैं जहां वे 30 साल से अधिक समय के लिए सत्ता में नहीं आए हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "...99 चुनाव तो वे हार चुके हैं. अभी उपचुनाव हार गए, त्रिपुरा में वे ग्राम विकास के चुनाव हार गए. अब उन्हें इससे मतलब नहीं है. उन्हें केवल विदेशी टूलकिट पर काम करने, देश में अराजकता फैलाने से मतलब है... वे संविधान की चर्चा तो करते हैं लेकिन संविधान को तोड़ते हैं..."

यह भी पढ़ें- तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'

कांग्रेस के पास बड़े वकीलों की फौज: जेडीयू

उधर इस मामले में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू से भी प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू नेता राजीव रंजन ने INDIA ब्लॉक द्वारा कल (सोमवार) CEC विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कहा, "कांग्रेस के पास बड़े वकीलों की लंबी फौज है लेकिन निसंदेह, ये अफरा-तफरी, राजनीतिक माइलेज लेने की जल्दबाजी करने में ये गलतियां हुई हैं. उन्हें सुधारना चाहिए. न्यायपालिका पर देश का भरोसा रहा है... चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सबकी भावनाएं समान होनी चाहिए."

राजीव रंजन ने कहा, "भारत की महान न्यायपालिका के समक्ष अनेक याचिकाएं पहले से ही लंबित हैं. अब एक नई याचिका, कल जिस तरह से CJI से मिलने की मांग की गई और फिर CJI ने इनकार किया. अनेक याचिकाएं लंबित हैं, नई याचिकाएं जो विपक्ष के सांसदों की ओर से दर्ज की गईं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं." 

यह भी पढ़ें- राहुल गांधी की याचिका में 14 गलतियां? BJP बोली-  'कम से कम...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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Rahul Gandhi गिरिराज सिंह BIHAR NEWS
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