CEC विवाद: गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, 'राहुल गांधी मान चुके हैं कि…'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन की ओर से याचिका दायर की गई है. इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज (मंगलवार) कहा कि राहुल गांधी अभी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं. किसी में हिम्मत नहीं है कि वे राहुल गांधी का विरोध करें. कांग्रेस पार्टी ने जितने भी लोग हैं, सभी से कह दिया कि इस कार्यक्रम में चलो. हड़बड़ी में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन खामियां ही खामियां सामने आईं.

गिरिराज सिंह ने कहा कि आज तक वे कोई सबूत नहीं दे पाए. SIR के खिलाफ बिहार में उन लोगों (राहुल गांधी और तेजस्वी) ने दो महीने तक तांडव नृत किया, हुड़दंग मचाया, लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाए. राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि पीएम मोदी के रहते हुए वे सत्ता में नहीं आ सकते क्योंकि 9 ऐसे राज्य हैं जहां वे 30 साल से अधिक समय के लिए सत्ता में नहीं आए हैं.

उन्होंने आगे कहा, "...99 चुनाव तो वे हार चुके हैं. अभी उपचुनाव हार गए, त्रिपुरा में वे ग्राम विकास के चुनाव हार गए. अब उन्हें इससे मतलब नहीं है. उन्हें केवल विदेशी टूलकिट पर काम करने, देश में अराजकता फैलाने से मतलब है... वे संविधान की चर्चा तो करते हैं लेकिन संविधान को तोड़ते हैं..."

#WATCH | दिल्ली | केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने INDIA ब्लॉक द्वारा कल CEC विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कहा, "राहुल गांधी अभी INDI गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि वे राहुल गांधी का विरोध करे... कांग्रेस पार्टी ने जितने भी लोग हैं, सभी से कह दिया कि चलो इस कार्यक्रम में। हड़बड़ी में सब कुछ कर लेंगे लेकिन खामियां ही खामियां सामने आईं। आज तक वे कोई सबूत नहीं दे पाए। SIR के खिलाफ बिहार में उन लोगों ने 2 महीने तक तांडव नृत किया, हुड़दंग मचाया लेकिन सबूत नहीं पेश कर पाए... राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि पीएम मोदी के रहते हुए वे सत्ता में नहीं आ सकते क्योंकि 9 ऐसे राज्य हैं जहां वे 30 साल से अधिक समय के लिए सत्ता में नहीं आए हैं। 99 चुनाव तो वे हार चुके हैं। अभी उपचुनाव हार गए, त्रिपुरा में वे ग्राम विकास के चुनाव हार गए। अब उन्हें इससे मतलब नहीं है। उन्हें केवल विदेशी टूलकिट पर काम करने, देश में अराजकता फैलाने से मतलब है... वे संविधान की चर्चा तो करते हैं लेकिन संविधान को तोड़ते हैं..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2026

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कांग्रेस के पास बड़े वकीलों की फौज: जेडीयू

उधर इस मामले में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू से भी प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू नेता राजीव रंजन ने INDIA ब्लॉक द्वारा कल (सोमवार) CEC विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कहा, "कांग्रेस के पास बड़े वकीलों की लंबी फौज है लेकिन निसंदेह, ये अफरा-तफरी, राजनीतिक माइलेज लेने की जल्दबाजी करने में ये गलतियां हुई हैं. उन्हें सुधारना चाहिए. न्यायपालिका पर देश का भरोसा रहा है... चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष, सबकी भावनाएं समान होनी चाहिए."

राजीव रंजन ने कहा, "भारत की महान न्यायपालिका के समक्ष अनेक याचिकाएं पहले से ही लंबित हैं. अब एक नई याचिका, कल जिस तरह से CJI से मिलने की मांग की गई और फिर CJI ने इनकार किया. अनेक याचिकाएं लंबित हैं, नई याचिकाएं जो विपक्ष के सांसदों की ओर से दर्ज की गईं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं."

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