बिहार: 31 जनवरी को सभी स्कूलों में जुटेंगे अभिभावक, शिक्षा विभाग ने क्यों जारी किया फरमान?

​बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर कमर कस ली है. बुधवार (21 जनवरी, 2026) को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को पत्र लिखकर 31 जनवरी 2026 को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी (पीटीएम) आयोजित करने का निर्देश दिया है.

इस बार की बैठक की थीम है- "हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास". शिक्षा विभाग ने इस बैठक के लिए जो एजेंडा तय किया है, उसमें सबसे अहम मुद्दा बच्चों में बढ़ती मोबाइल और सोशल मीडिया की लत है. विभाग ने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे बच्चों द्वारा मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करें. साथ ही, बच्चों को वास्तविक जीवन की गतिविधियों और खेलकूद से जोड़ने पर जोर दिया जाए.

बच्चे को खाली पेट न भेजें स्कूल

अक्सर देखा जाता है कि बच्चे बिना खाना खाए स्कूल आ जाते हैं, जिससे उनकी सेहत और पढ़ाई दोनों पर असर पड़ता है. इस पीटीएम में शिक्षकों को अभिभावकों से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर चर्चा करने को कहा गया है. शिक्षकों को यह कड़ा संदेश देना होगा कि अभिभावक अपने बच्चों को पोषण युक्त भोजन कराकर ही विद्यालय भेजें.

बैठक के मुख्य बिंदुओं को जानें

शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जनवरी को होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित रहेगा. शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों को न सिर्फ बच्चों की शैक्षणिक और अन्य उपलब्धियों से अवगत कराएं, बल्कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया की लत से दूर रखकर वास्तविक जीवन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी प्रेरित करें. इसके अलावा, बैठक में बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर विशेष चर्चा की जाएगी, साथ ही इस संगोष्ठी में अधिक से अधिक अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है.

गूगल फॉर्म पर देनी होगी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग इस आयोजन को लेकर काफी गंभीर है. निदेशक विक्रम विरकर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पीटीएम संपन्न होने के बाद प्रत्येक विद्यालय को राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म पर संगोष्ठी की जानकारी अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी.

