(Source: ECI/ABP News)
विक्रमशिला सेतु गिरने पर सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'पिछले 18-19 साल से बीजेपी…'
भागलपुर (Bhagalpur) से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल विक्रमशिला सेतु (Vikramshila Setu) का एक स्लैब (पिलर नंबर 133) रविवार (03 मई, 2026) की देर रात गिर गया. इसके बाद इस पुल पर पूर्ण रूप से आवाजाही बंद कर दी गई है. दोनों ओर से पुल को सील कर दिया गया है. इस पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बीजेपी (BJP) को निशाने पर लिया है.
देर रात हुए हादसे के बाद आज (सोमवार) सुबह पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "भागलपुर-नवगछिया को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु गिर गया! बिहार में पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण निगम, बस मलाई खाने वाला निकाय बनकर रह गया. पिछले 18-19 साल से बीजेपी के पास है विभाग, मतलब भ्रष्ट जनता पार्टी जमकर लूट रही है!"
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
भागलपुर नवगछिया को जोड़ने वाला— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) May 4, 2026
विक्रमशिला सेतु गिर गया!
बिहार में पथ निर्माण विभाग पुल निर्माण निगम
बस मलाई खाने वाला निकाय बनकर रह गया
पिछले 18-19 साल से बीजेपी के पास है विभाग
मतलब भ्रष्ट जनता पार्टी जमकर लूट रही है! pic.twitter.com/bZAuA68D6H
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL