विक्रमशिला सेतु गिरने पर सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'पिछले 18-19 साल से बीजेपी…'

हिंदी न्यूज़राज्यबिहारविक्रमशिला सेतु गिरने पर सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'पिछले 18-19 साल से बीजेपी…'

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 04 May 2026 09:28 AM (IST)
भागलपुर (Bhagalpur) से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल विक्रमशिला सेतु (Vikramshila Setu) का एक स्लैब (पिलर नंबर 133) रविवार (03 मई, 2026) की देर रात गिर गया. इसके बाद इस पुल पर पूर्ण रूप से आवाजाही बंद कर दी गई है. दोनों ओर से पुल को सील कर दिया गया है. इस पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बीजेपी (BJP) को निशाने पर लिया है.

देर रात हुए हादसे के बाद आज (सोमवार) सुबह पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "भागलपुर-नवगछिया को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु गिर गया! बिहार में पथ निर्माण विभाग, पुल निर्माण निगम, बस मलाई खाने वाला निकाय बनकर रह गया. पिछले 18-19 साल से बीजेपी के पास है विभाग, मतलब भ्रष्ट जनता पार्टी जमकर लूट रही है!"

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
