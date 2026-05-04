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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: रोहतास में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, तिलक से लौट रहे थे सभी

बिहार: रोहतास में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, तिलक से लौट रहे थे सभी

Rohtas Road Accident: रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है. चेनारी थाना क्षेत्र के लोधी गांव में तिलक था जहां से लोग लौट रहे थे. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 04 May 2026 09:16 AM (IST)
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बिहार के रोहतास में सोमवार (04 मई, 2026) की अल सुबह एनएच-319 पर एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना दिनारा थाना क्षेत्र के मठिया गांव के पास की है. तेज रफ्तार ट्रक ने बस और पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ. 

मरने वाले लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो सभी तिलक समारोह से लौट रहे थे. घटना की सूचना मिलते ही दिनारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. इसके बाद क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया.

लोधी गांव में था तिलक का कार्यक्रम

हादसे के शिकार लोग चेनारी थाना क्षेत्र के लोधी गांव से लौट रहे थे. इसी गांव में तिलक का कार्यक्रम था. ये लोग अपने गांव के पास बस और पिकअप से उतर ही रहे थे कि इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने आकर टक्कर मार दी.

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यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और पिकअप के पास खड़े लोग उसकी चपेट में आ गए. कई लोग वाहन के नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मृतकों की पहचान करगहर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी रामव्रत सिंह, मठिया गांव निवासी अशोक सिंह (लड़की के पिता), पिंटू सिंह और रजनीश कुमार के रूप में हुई है. एक मृतक की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी.

एक ही परिवार के कई सदस्यों की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है. जिस घर में तिलक समारोह और शादी की खुशियां थीं वहां चीख-पुकार और शोक का माहौल है.

हादसे के बाद ट्रक का चालक फरार

उधर मौके पर पहुंची दिनारा थाना की पुलिस ने तीनों वाहनों (बस, पिकअप और ट्रक) को जब्त कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान कर उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

घटना के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है. लोगों का कहना है कि एनएच पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

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Published at : 04 May 2026 09:03 AM (IST)
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Rohtas Rohtas Accident BIHAR NEWS
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