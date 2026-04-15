'पिता के पद से हटने के बदले…', नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

बिहार में नई सरकार बनने से पहले दो चीजें चल रही थीं. एक कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और दूसरा कि नई सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. सम्राट चौधरी तो सीएम बन गए लेकिन निशांत नई सरकार से दूर हैं. उन्होंने यह तर्क दिया है कि अभी संगठन के लिए काम करना है. सरकार से दूर रहने पर सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है.

'विचार से हम अलग हैं पर...'

सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को पोस्ट किया और अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा है, "विचार से हम अलग हैं पर निशांत जी के हौसले को सलाम. डिप्टी सीएम पद, कई विभागों का मंत्री पद, स्वीकार न कर अपने पिता के विचारों को वरीयता देना आज के दौर में दुर्लभ…"

विचार से हम अलग हैं पर

निशांत जी के हौसले को सलाम



डिप्टीCM पद,कई विभागों का मंत्री पद

स्वीकार न कर अपने पिता के विचारों को

वरीयता देना आज के दौर में दुर्लभ



पिता के पद से हटने के बदले डिप्टीCM

पद अस्वीकार कर नीतीश जी के विचार और

सियासत को समाप्त करने के षड्यंत्र को

नाकाम कर दिया — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) April 15, 2026

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पप्पू यादव ने आगे लिखा, "पिता के पद से हटने के बदले डिप्टी CM पद अस्वीकार कर नीतीश जी के विचार और सियासत को समाप्त करने के षड्यंत्र को नाकाम कर दिया."

निशांत की राजनीति को भी किया शांत: आरजेडी

दूसरी ओर आरजेडी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने अपने एक्स हैंडल से वीडियो बयान जारी किया है. इसके साथ ही उन्होंने लिखा, "भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता और स्वार्थ की राजनीति में इतनी अभिभूत है कि इलेक्ट्रेड को हटाकर सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनाया है. सत्ता और स्वार्थ की राजनीति में बीजेपी और भुंजा पार्टी ने मिलकर पहले नीतीश कुमार की राजनीति को फिनिश किया और अब निशांत की राजनीति को भी शांत कर दिया है."



भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता और स्वार्थ की राजनीति में इतनी अभिभूत है कि इलेक्ट्रेड को हटाकर सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनाया है।सत्ता और स्वार्थ की राजनीति में भाजपा और भुंजा पार्टी ने मिलकर पहले नीतीश कुमार की राजनीति को फिनिश किया और अब निशांत की राजनीति को भी शांत कर दिया है। pic.twitter.com/jJ7LLYuuPN — Ejaz Ahmad (@EjazAhmad_) April 15, 2026

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