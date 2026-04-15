सम्राट चौधरी के खिलाफ बागी सुर! लेशी सिंह बोलीं- 'कहां से आप लोग बीजेपी और जेडीयू...'

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर सियासत भी हो रही है. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे सिलेक्टेड सीएम बताया है. अन्य नेता भी हमला कर रहे हैं. इस बीच जेडीयू ने का बयान आया है कि बिहार में बीजेपी नहीं एनडीए का मुख्यमंत्री बना है.

दरअसल जेडीयू की नेता लेशी सिंह से सवाल किया गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है. इस पर उन्होंने कहा, "बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया कि एनडीए का मुख्यमंत्री बना…? एनडीए है न… पहले एनडीए की सरकार थी. अभी एनडीए की सरकार है. एनडीए के मुख्यमंत्री हैं."

एनडीए के विजन पर चलेगा काम: लेशी सिंह

लेशी सिंह ने कहा, "साझा मेनिफेस्टो पर चुनाव लड़े. चुनाव में एनडीए के नेता लोगों के बीच गए. ये एनडीए की सरकार है. एनडीए का जो विजन है उसी पर काम चलेगा. नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे. ये कहां से आप लोग बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं…"

Patna, Bihar: On Samrat Choudhary taking oath as Bihar CM, JDU leader Leshi Singh says, "It is not a BJP Chief Minister who has been elected; it is an NDA Chief Minister. Earlier there was an NDA government, and now there is an NDA government again, with an NDA Chief Minister.… pic.twitter.com/jVXt4UjWIb — IANS (@ians_india) April 15, 2026

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'ढेरों बधाई… बिहार को आगे लेकर जाएं'

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी है. कहा, "सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें ढेरों बधाई व शुभकामनाएं. वे बिहार के विकास के लिए काम करें, बिहार को आगे लेकर जाएं... केंद्र से बिहार को ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो, बिहार को फायदा हो... उनके सामने जो चुनौतियां हैं वह कठिन है."

मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "बिहार के अब वे सम्राट हो गए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं... सम्राट चौधरी बिहार में राम राज्य कैसे स्थापित करेंगे इसपर सबकी नजर है. सबको पता है कि पहले वे किस पार्टी में थे लेकिन वे आज बिहार के नए सम्राट हैं, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं तो अब उन्हें बिहार को देखना है क्योंकि जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वह किसी पार्टी का नहीं होता, वह बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करता है... उन्हें बिहार के भविष्य के लिए काम करना है."

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