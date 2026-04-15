हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट चौधरी के खिलाफ बागी सुर! लेशी सिंह बोलीं- 'कहां से आप लोग बीजेपी और जेडीयू...'

सम्राट चौधरी के खिलाफ बागी सुर! लेशी सिंह बोलीं- 'कहां से आप लोग बीजेपी और जेडीयू...'

Bihar CM Samrat Choudhary: जेडीयू नेता लेशी सिंह का कहना है कि पहले भी एनडीए की सरकार थी और आज भी है. मुख्यमंत्री एनडीए का है. पढ़िए और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Apr 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर सियासत भी हो रही है. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे सिलेक्टेड सीएम बताया है. अन्य नेता भी हमला कर रहे हैं. इस बीच जेडीयू ने का बयान आया है कि बिहार में बीजेपी नहीं एनडीए का मुख्यमंत्री बना है.

दरअसल जेडीयू की नेता लेशी सिंह से सवाल किया गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है. इस पर उन्होंने कहा, "बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया कि एनडीए का मुख्यमंत्री बना…? एनडीए है न… पहले एनडीए की सरकार थी. अभी एनडीए की सरकार है. एनडीए के मुख्यमंत्री हैं." 

एनडीए के विजन पर चलेगा काम: लेशी सिंह

लेशी सिंह ने कहा, "साझा मेनिफेस्टो पर चुनाव लड़े. चुनाव में एनडीए के नेता लोगों के बीच गए. ये एनडीए की सरकार है. एनडीए का जो विजन है उसी पर काम चलेगा. नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको सम्राट चौधरी आगे बढ़ाएंगे. ये कहां से आप लोग बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं…"

यह भी पढ़ें- PHOTOS: पहले पूजा फिर शपथ, अब CM सम्राट चौधरी ने एक्स प्रोफाइल को किया अपडेट, बायो में क्या लिखा?

'ढेरों बधाई… बिहार को आगे लेकर जाएं'

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी सम्राट चौधरी को बधाई दी है. कहा, "सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें ढेरों बधाई व शुभकामनाएं. वे बिहार के विकास के लिए काम करें, बिहार को आगे लेकर जाएं... केंद्र से बिहार को ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो, बिहार को फायदा हो... उनके सामने जो चुनौतियां हैं वह कठिन है." 

मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "बिहार के अब वे सम्राट हो गए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं... सम्राट चौधरी बिहार में राम राज्य कैसे स्थापित करेंगे इसपर सबकी नजर है. सबको पता है कि पहले वे किस पार्टी में थे लेकिन वे आज बिहार के नए सम्राट हैं, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं तो अब उन्हें बिहार को देखना है क्योंकि जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वह किसी पार्टी का नहीं होता, वह बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करता है... उन्हें बिहार के भविष्य के लिए काम करना है."

यह भी पढ़ें- Bihar New Government: डिप्टी CM का पद मिलने पर क्या बोले विजय चौधरी? 'भले आज नीतीश कुमार…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 15 Apr 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS BIhar New CM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
सम्राट चौधरी के खिलाफ बागी सुर! लेशी सिंह बोलीं- 'कहां से आप लोग बीजेपी और जेडीयू...'
सम्राट चौधरी के खिलाफ बागी सुर! लेशी सिंह बोलीं- 'कहां से आप लोग बीजेपी और जेडीयू...'
बिहार
'बिहार में सिर्फ मोदी-नीतीश मॉडल ही चलेगा', शपथ के बाद बोले CM सम्राट चौधरी
'बिहार में सिर्फ मोदी-नीतीश मॉडल ही चलेगा', शपथ के बाद बोले CM सम्राट चौधरी
बिहार
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव बोले, 'BJP के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर भारी पड़ी नीतीश की मर्जी'
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव बोले, 'BJP के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर भारी पड़ी नीतीश की मर्जी'
बिहार
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओं का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओं का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑफिसर को बचाने नहीं ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने ट्रंप ने भेजा था फाइटर जेट? सैटेलाइट से खुलासा
ऑफिसर को बचाने नहीं ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने ट्रंप ने भेजा था फाइटर जेट? सैटेलाइट से खुलासा
बिहार
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव बोले, 'BJP के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर भारी पड़ी नीतीश की मर्जी'
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव बोले, 'BJP के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर भारी पड़ी नीतीश की मर्जी'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल को शेयर करनी होगी अपनी लोकेशन, डोप टेस्ट भी होगा; NADA का फैसला
बॉलीवुड
महाराजा लुक में BMW से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में घुसा था अंजान शख्स,ऐसे खुली पोल
महाराजा लुक में BMW से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी में घुसा था अंजान शख्स,ऐसे खुली पोल
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
Live: क्या कांग्रेस चुनाव के बाद सीटें कम पड़ने पर TMC को देगी समर्थन? अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब
पंजाब
परिसीमन से बदलेगा पंजाब और हरियाणा का सियासी संतुलन? सुखबीर सिंह बादल के बयान ने मचाई खलबली
परिसीमन से बदलेगा पंजाब और हरियाणा का सियासी संतुलन? सुखबीर सिंह बादल के बयान ने मचाई खलबली
Home Tips
Washing Machine Stain Problem: क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
टेक्नोलॉजी
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Embed widget