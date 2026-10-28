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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकिशनगंज: कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने बीजेपी-EC को घेरा, PM मोदी पर कही ये बात

किशनगंज: कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने बीजेपी-EC को घेरा, PM मोदी पर कही ये बात

किशनगंज से कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और गृहमंत्री अमित शाह की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और बंगाल में चुनाव जीता है.

Written By : अब्दुल करीम, किशनगंज |  Updated at : 28 Oct 2026 03:12 PM (IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन द्वारा 'वोट बचाओ-देश बचाओ' (चलो दिल्ली) महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर किशनगंज से कांग्रेस सांसद ने बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर दिल्ली में रह रहे सीमांचल के लोगों से रैली में शामिल होने की अपील की . 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ जावेद ने कहा, "मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बचाने में लगी है." उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और गृहमंत्री अमित शाह की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और बंगाल में चुनाव जीता है. 

पीएम मोदी पर साधा निशाना

सांसद जावेद आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा, "विपक्षी दलों और युवाओं ने वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन किया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर जो कि धरना स्थल था उसे प्रतिबंधित कर दिया."

लोगों से की रामलीला पहुंचने की अपील 

डॉ जावेद ने कहा कि हमें लाखों की संख्या में रामलीला मैदान को भरना है और नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दिखाना है कि वो कैसे हिन्दुस्तान के लोगों का अधिकार छीन रहे हैं.इस मौके पर विधायक कमरूल हुदा,जिला अध्यक्ष शहाबुल अख्तर,इमाम अली चिंटू सहित अन्य लोग मौजूद थे.

Published at : 28 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
PM Modi CONGRESS BIHAR NEWS
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