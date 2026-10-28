Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधान परिषद में दिखेंगे दो सगे भाई, एक कांग्रेस तो दूसरा RJD का करेगा प्रतिनिधित्व

बिहार विधान परिषद में दिखेंगे दो सगे भाई, एक कांग्रेस तो दूसरा RJD का करेगा प्रतिनिधित्व

बिहार MLC चुनाव में पटना शिक्षक सीट से आरजेडी के संजीव कुमार ने जीत दर्ज कर ली है. उन्होंने बीजेपी के नवल किशोर यादव को हराया. इस जीत के बाद अब सदन में संजीव कुमार अपने बड़े भाई के साथ नजर आएंगे.

Written By : धनंजय झा |  Updated at : 28 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. इस बीच पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित सदस्य डॉ संजीव कुमार ने जीत दर्ज़ की हैं. संजीव कुमार ने 30 साल बाद बीजेपी के किले में सेंधमारी कर दी है. संजीव कुमार ने बीजेपी के नवल किशोर यादव को शिकस्त दी है. संजीव कुमार को 4487 वोट मिले, वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 3430 वोट प्राप्त हुए.

बता दें कि संजीव कुमार परबत्ता सीट से विधायक रह चुके हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. ऐसे में अब उन्होंने अपनी इस हार का बदला एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराकर ले लिया है. 

सदन में दिखेंगे दो सगे भाई

संजीव कुमार एमएलसी चुनाव जीतकर अब सदन में दिखाई देंगे. इस बीच हैरानी की बात यह भी है कि सदन में अब वे दो सगे भाई दिखाई देंगे. बता दें कि डॉ संजीव कुमार दो भाई हैं इनके बड़े भाई राजीव कुमार बेगूसराय /खगड़िया त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के पार्षद हैं. उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और अब पार्टी के इकलौते MLC हैं. राजीव कुमार ने 2022 में तेघड़ा के वर्तमान विधायक रजनीश कुमार को पराजित कर इस सीट पर कब्जा जमाया था.

हालांकि 2015 में इसी सीट पर रजनीश कुमार को टककर देने के लिए खुद संजीव कुमार ने अपना भाग्य आजमाया था. मगर उस वक़्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. 2020 के विधानसभा चुनाव में ये अपने क्षेत्र परबत्ता विधानसभा सीट से भाग्य आजमाया था जहां इन्हें जीत मिली थी. मगर 2025 के विधानसभा में इन्हें पुनः हार का सामना करना पड़ा. इस बार फिर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाग्य आजमाया और जीत हासिल कर ली.

दोनों भाईयों के जीत दर्ज करने के बाद अब सदन में एक साथ दिखेंगे. हालांकि ये दोनों अलग-अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करेंगे. संजीव कुमार आरजेडी तो राजीव कुमार कांग्रेस की तरफ से दिखाई देंगे. ये दोनों भाई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉ रामानंद सिंह के बेटे हैं. 

कौन हैं एमएलसी संजीव कुमार?

डॉ संजीव कुमार मूलतः खगड़िया जिले के परबत्ता के रहने वाले हैं. इनके पिता डॉ रामानंद सिंह बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं. डॉ संजीव भाई बहन में सबसे छोटे हैं. राजीव कुमार भाई बहन में सबसे बड़े हैं. उसके बाद दो बहन हैं फिर संजीव कुमार हैं.

किशनगंज: कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने बीजेपी-EC को घेरा, PM मोदी पर कही ये बात

Published at : 28 Oct 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Bihar MLC Election Result Patna News BIHAR NEWS Sanjeev Kumar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
किशनगंज: कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने बीजेपी-EC को घेरा, PM मोदी पर कही ये बात
किशनगंज: कांग्रेस सांसद जावेद आजाद ने बीजेपी-EC को घेरा, PM मोदी पर कही ये बात
बिहार
MLC चुनाव में जीत पर तेजस्वी यादव गदगद, मगर EC की पारदर्शिता पर उठाए सवाल
MLC चुनाव में जीत पर तेजस्वी यादव गदगद, मगर EC की पारदर्शिता पर उठाए सवाल
बिहार
Bihar MLC Election Results Live: 8 में से 5 सीटों के नतीजे घोषित, 3 पर फंसा पेच, CM सम्राट का रिएक्शन आया
बिहार MLC रिजल्ट LIVE: 8 में से 5 सीटों के नतीजे घोषित, 3 पर फंसा पेच, CM सम्राट का रिएक्शन आया
बिहार
सारण में ट्रक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत, डेढ़ साल के बच्चे समेत 4 की मौत
सारण में ट्रक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत, डेढ़ साल के बच्चे समेत 4 की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्पेन: हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर, मौत का आंकड़ा बढ़कर 46 पहुंचा
स्पेन: हाई-स्पीड ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर, मौत का आंकड़ा बढ़कर 46 पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: सपा के खाते में आई एक और MLC सीट, मान सिंह यादव जीते
Live: सपा के खाते में आई एक और MLC सीट, मान सिंह यादव जीते
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20 हाउसफुल, सारे टिकट बिके; 40 हजार की होगी भीड़
भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20 हाउसफुल, सारे टिकट बिके; 40 हजार की होगी भीड़
इंडिया
हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, मंत्री पद जाने की अटकलों पर लगा विराम
हरदीप पुरी फिर जाएंगे राज्यसभा, मंत्री पद जाने की अटकलों पर लगा विराम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था
UP MLC चुनाव के नतीजों पर केशव मौर्य बोले- सपा का खाता वहां खुला जहां नहीं खुलना था
इंडिया
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
MLC चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, बिहार-महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक में भी शून्य
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget