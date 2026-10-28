बिहार विधान परिषद में दिखेंगे दो सगे भाई, एक कांग्रेस तो दूसरा RJD का करेगा प्रतिनिधित्व

बिहार में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. इस बीच पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित सदस्य डॉ संजीव कुमार ने जीत दर्ज़ की हैं. संजीव कुमार ने 30 साल बाद बीजेपी के किले में सेंधमारी कर दी है. संजीव कुमार ने बीजेपी के नवल किशोर यादव को शिकस्त दी है. संजीव कुमार को 4487 वोट मिले, वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 3430 वोट प्राप्त हुए.

बता दें कि संजीव कुमार परबत्ता सीट से विधायक रह चुके हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. ऐसे में अब उन्होंने अपनी इस हार का बदला एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराकर ले लिया है.

सदन में दिखेंगे दो सगे भाई

संजीव कुमार एमएलसी चुनाव जीतकर अब सदन में दिखाई देंगे. इस बीच हैरानी की बात यह भी है कि सदन में अब वे दो सगे भाई दिखाई देंगे. बता दें कि डॉ संजीव कुमार दो भाई हैं इनके बड़े भाई राजीव कुमार बेगूसराय /खगड़िया त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के पार्षद हैं. उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता और अब पार्टी के इकलौते MLC हैं. राजीव कुमार ने 2022 में तेघड़ा के वर्तमान विधायक रजनीश कुमार को पराजित कर इस सीट पर कब्जा जमाया था.

हालांकि 2015 में इसी सीट पर रजनीश कुमार को टककर देने के लिए खुद संजीव कुमार ने अपना भाग्य आजमाया था. मगर उस वक़्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. 2020 के विधानसभा चुनाव में ये अपने क्षेत्र परबत्ता विधानसभा सीट से भाग्य आजमाया था जहां इन्हें जीत मिली थी. मगर 2025 के विधानसभा में इन्हें पुनः हार का सामना करना पड़ा. इस बार फिर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाग्य आजमाया और जीत हासिल कर ली.

दोनों भाईयों के जीत दर्ज करने के बाद अब सदन में एक साथ दिखेंगे. हालांकि ये दोनों अलग-अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करेंगे. संजीव कुमार आरजेडी तो राजीव कुमार कांग्रेस की तरफ से दिखाई देंगे. ये दोनों भाई बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉ रामानंद सिंह के बेटे हैं.

कौन हैं एमएलसी संजीव कुमार?

डॉ संजीव कुमार मूलतः खगड़िया जिले के परबत्ता के रहने वाले हैं. इनके पिता डॉ रामानंद सिंह बिहार सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं. डॉ संजीव भाई बहन में सबसे छोटे हैं. राजीव कुमार भाई बहन में सबसे बड़े हैं. उसके बाद दो बहन हैं फिर संजीव कुमार हैं.

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