नीरज पर तमतमाए अनंत सिंह, 'हम पुदीना सिंह हैं न… गैस निकाल देंगे'

बिहार में आठ सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाला है जिसको लेकर प्रत्याशी दमखम के साथ प्रचार में लगे हुए हैं. जेडीयू के कैंडिडेट नीरज कुमार का पार्टी के विधायक अनंत सिंह ही विरोध में प्रचार कर रहे हैं. बुधवार (14 अक्टूबर, 2026) को जब अनंत सिंह अपने समर्थक डॉ. अनुज के लिए चुनावी क्षेत्र में निकले तो उन्होंने तमतमाते हुए नीरज कुमार पर जमकर हमला किया.

नीरज कुमार को आड़े हाथों लेते हुए अनंत सिंह ने कहा, "पुदीना सिंह हम हैं न तो पुदीना 21 तारीख को हम निकालेंगे... गैस कुल बाहर कर देंगे… गैस हो गया है…" अनंत सिंह के इस बयान पर देखना होगा कि नीरज कुमार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है. 23 अक्टूबर की जगह गलती से अनंत सिंह ने 21 कह दिया, 23 को ही एमएलसी का चुनाव है.

दोनों नेताओं के बीच नहीं थम रहा विवाद

बता दें कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे है. अनंत सिंह जिसका समर्थन कर रहे हैं उसे जन सुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है. हालांकि जेडीयू के बड़े नेता भी नीरज कुमार के लिए जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं.

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बीते मंगलवार को खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने नीरज के लिए प्रचार किया था. नीरज कुमार पटना स्नातक सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं. निशांत ने सभा के दौरान अपील करते हुए यह कहा कि आपका वोट बिहार के छात्रों एवं शिक्षकों की आवाज को मजबूत करेगा, शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाएगा और बिहार को समृद्ध एवं विकसित बनाने की हमारी यात्रा को गति देगा. इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी नवल किशोर यादव के पक्ष में भी वोट करने की अपील की और विजय बनाने को कहा.

बिहार में एमएलसी की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग होनी है. अनंत सिंह के विरोध के चलते पटना का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र काफी चर्चा में है. अभी यहां से नीरज कुमार ही एमएलसी हैं. दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की गई लेकिन समझौता नहीं हो सका. पार्टी के नेता भी प्रयास के बाद अब शांत हो गए हैं. अनंत सिंह ने दावा किया है कि हर हाल में डॉ. अनुज कुमार की जीत होगी.

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