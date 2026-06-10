पप्पू यादव ने नेहरू से की PM मोदी की तुलना, बोले- 'प्रधानमंत्री का मतलब…'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कार्यकाल का 12 साल हो गया है. इस बीच सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से की है.

बुधवार (10 जून, 2026) को पप्पू यादव ने 'पीटीआई' से बातचीत में कहा कि जवाहर लाल नेहरू के समय वैश्विक स्तर पर भारत का जो सम्मान था वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहा. भारत के प्रति दुनिया का सम्मान बिल्कुल अलग था. कम बजट में हम देश की प्रतिस्पर्धा में शिखर पर थे.

'प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री...'

पप्पू यादव ने कहा, "नेहरू जी के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 16 साल से ज्यादा था… प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री होता है. आज कई लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है और हम दुनिया के सबसे निचले पैदान पर हैं."

'12 साल में सबसे ज्यादा हुए आतंकवादी हमले हुए'

पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर सक्सेस नहीं हुए. 12 साल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुए. पप्पू यादव ने पुलावामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले का जिक्र किया.

VIDEO | Patna: On Prime Minister Narendra Modi becoming the longest-serving elected Prime Minister, Independent MP from Bihar's Purnea, Pappu Yadav says, “When Jawaharlal Nehru became Prime Minister, India’s budget was limited, yet the country enjoyed immense global respect and… pic.twitter.com/QiON5biT3J — Press Trust of India (@PTI_News) June 10, 2026

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उन्होंने आगे कहा, "रुपये को दुनिया में कम आंका जा रहा है. भारत की अर्थव्यवस्था को हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं... 15 लाख का क्या हुआ? दो करोड़ नौकरी का क्या हुआ? यूपीएससी-बीपीएससी में पेपर लीक हो रहा है… ये कौन से 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं आप?"

'देश को किया कंगाल…'

सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया है. उन्होंने लिखा, "12 साल बुरा हाल… देश को किया कंगाल, PM ने अपने दलाल लुटेरे दोस्तों को किया मालामाल."

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