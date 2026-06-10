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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPappu Yadav: पप्पू यादव ने नेहरू से की PM मोदी की तुलना, बोले- 'प्रधानमंत्री का मतलब…'

Pappu Yadav: पप्पू यादव ने नेहरू से की PM मोदी की तुलना, बोले- 'प्रधानमंत्री का मतलब…'

Pappu Yadav News: पप्पू यादव ने कहा कि आज कई लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है और हम दुनिया के सबसे निचले पैदान पर हैं. उन्होंने यह भी कहा कि 12 साल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Jun 2026 03:32 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कार्यकाल का 12 साल हो गया है. इस बीच सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से की है.

बुधवार (10 जून, 2026) को पप्पू यादव ने 'पीटीआई' से बातचीत में कहा कि जवाहर लाल नेहरू के समय वैश्विक स्तर पर भारत का जो सम्मान था वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रहा. भारत के प्रति दुनिया का सम्मान बिल्कुल अलग था. कम बजट में हम देश की प्रतिस्पर्धा में शिखर पर थे. 

'प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री...'

पप्पू यादव ने कहा, "नेहरू जी के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 16 साल से ज्यादा था… प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री होता है. आज कई लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है और हम दुनिया के सबसे निचले पैदान पर हैं." 

'12 साल में सबसे ज्यादा हुए आतंकवादी हमले हुए'

पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर सक्सेस नहीं हुए. 12 साल में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुए. पप्पू यादव ने पुलावामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमले का जिक्र किया.

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उन्होंने आगे कहा, "रुपये को दुनिया में कम आंका जा रहा है. भारत की अर्थव्यवस्था को हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं... 15 लाख का क्या हुआ? दो करोड़ नौकरी का क्या हुआ? यूपीएससी-बीपीएससी में पेपर लीक हो रहा है… ये कौन से 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं आप?"

'देश को किया कंगाल…'

सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया है. उन्होंने लिखा, "12 साल बुरा हाल… देश को किया कंगाल, PM ने अपने दलाल लुटेरे दोस्तों को किया मालामाल."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Jun 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Pappu Yadav PM Modi BIHAR NEWS
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