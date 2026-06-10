नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) ने एमएलसी चुनाव के लिए हाल ही में नामांकन दाखिल किया है. इसी क्रम में चुनावी हलफनामा से उनकी संपत्ति का जानकारी भी सामने आई है जिसको लेकर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं. नीतीश कुमार पर भी तंज कसा गया है.

'इतनी संपत्ति कहां से आई?'

आरजेडी के एक्स हैंडल से कई पोस्ट किए गए हैं. बुधवार (10 जून, 2026) को किए गए एक पोस्ट में लिखा गया है, "नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अपने नामांकन के हलफनामे में अनेक प्रकार की करोड़ों की संपत्ति और दो-दो महंगी गाड़ियां भी दिखाई है. उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, जीवन में उम्होंने अभी तक किसी प्रकार की नौकरी और धंधा नहीं किया है और ना ही कोई फूटी कौड़ी कमाई? फिर उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई?"

नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अपने नामांकन के हलफनामे में अनेक प्रकार की करोड़ों की संपत्ति और दो-दो महंगी गाड़ियां भी दिखाई है। उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, जीवन में उम्होंने अभी तक किसी प्रकार की नौकरी और धंधा नहीं किया है और ना ही कोई फूटी कौड़ी कमाई?



फिर उनके पास… — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) June 10, 2026

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आरजेडी ने पूछा संपत्ति का स्रोत

आरजेडी ने संपत्ति का स्रोत पूछा है. लिखा गया है, "हजारों वर्ग फीट का करोड़ों का आलीशान फ्लैट राजनीतिक सौदे में ललन सिंह से गिफ्ट के तौर पर प्राप्त किया लेकिन बाकी संपत्ति का स्रोत क्या है जबकि पिता भी तो राजा हरिश्चंद्र के अवतार के भी अवतार हैं. ताउम्र दूसरों पर दोषारोपण करने वाले नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश धीरे-धीरे हो रहा है."

चिराग पासवान की दिलाई याद

आरजेडी ने एक दूसरे पोस्ट में चिराग पासवान की याद दिलाई है. लिखा है, "चुनावी हलफनामे में हुआ खुलासा! झांसाराम के बेटाराम भी दे रहे थे सबको झांसा! अपनाया था चिराग पासवान वाला "तिकड़मी ट्रिक"!! बताया था "ढीले बेटाराम" को इंजीनियर! निकले केवल "लड़ झगड़कर 12वीं पास"!! ग्रेजुएट भी नहीं! चिराग पासवान ने भी किया था यही कांड!!"

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