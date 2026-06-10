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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'

नीतीश कुमार के बेटे निशांत की संपत्ति पर RJD ने उठाए सवाल, 'पिता तो राजा हरिश्चंद्र के…'

Nishant Kumar Affidavit: आरजेडी ने निशांत कुमार के हलफनामे के आधार पर यह पूछा है कि उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? आरजेडी ने निशांत की संपत्ति का स्रोत पूछा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Jun 2026 02:42 PM (IST)
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पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) ने एमएलसी चुनाव के लिए हाल ही में नामांकन दाखिल किया है. इसी क्रम में चुनावी हलफनामा से उनकी संपत्ति का जानकारी भी सामने आई है जिसको लेकर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं. नीतीश कुमार पर भी तंज कसा गया है. 

'इतनी संपत्ति कहां से आई?'

आरजेडी के एक्स हैंडल से कई पोस्ट किए गए हैं. बुधवार (10 जून, 2026) को किए गए एक पोस्ट में लिखा गया है, "नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अपने नामांकन के हलफनामे में अनेक प्रकार की करोड़ों की संपत्ति और दो-दो महंगी गाड़ियां भी दिखाई है. उनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, जीवन में उम्होंने अभी तक किसी प्रकार की नौकरी और धंधा नहीं किया है और ना ही कोई फूटी कौड़ी कमाई? फिर उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई?" 

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आरजेडी ने पूछा संपत्ति का स्रोत

आरजेडी ने संपत्ति का स्रोत पूछा है. लिखा गया है, "हजारों वर्ग फीट का करोड़ों का आलीशान फ्लैट राजनीतिक सौदे में ललन सिंह से गिफ्ट के तौर पर प्राप्त किया लेकिन बाकी संपत्ति का स्रोत क्या है जबकि पिता भी तो राजा हरिश्चंद्र के अवतार के भी अवतार हैं. ताउम्र दूसरों पर दोषारोपण करने वाले नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश धीरे-धीरे हो रहा है."

चिराग पासवान की दिलाई याद

आरजेडी ने एक दूसरे पोस्ट में चिराग पासवान की याद दिलाई है. लिखा है, "चुनावी हलफनामे में हुआ खुलासा! झांसाराम के बेटाराम भी दे रहे थे सबको झांसा! अपनाया था चिराग पासवान वाला "तिकड़मी ट्रिक"!! बताया था "ढीले बेटाराम" को इंजीनियर! निकले केवल "लड़ झगड़कर 12वीं पास"!! ग्रेजुएट भी नहीं! चिराग पासवान ने भी किया था यही कांड!!"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Nishant Kumar BIHAR NEWS Nishant Kumar Affidavit Nishant Kumar Assets
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