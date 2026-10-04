Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार

बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार

बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन के घटक दल कई सीटों पर आमने-सामने हैं. RJD, कांग्रेस, CPI और CPM के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, 6 सीटों पर गठबंधन के दलों में सीधा मुकाबला है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 04 Oct 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में MLC चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीटों पर तालमेल का मामला उलझता जा रहा है. 8 सीटों पर होने वाले चुनाव में अब तक 15 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें 6 सीटें ऐसी हैं, जहां विपक्षी गठबंधन से जुड़े दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट पर आरजेडी के नए उम्मीदवार उतारने के बाद मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.

आरजेडी ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट से कुंवर राय को उम्मीदवार बनाया है. लालू प्रसाद यादव ने देर रात उन्हें पार्टी की ओर से सहमति पत्र सौंपा. वहीं, इस सीट पर कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी उम्मीदवार हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
बिहार
नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'
नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'
बिहार
जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- UCC और SIR लागू होना चाहिए
जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- UCC और SIR लागू होना चाहिए

अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम

सीपीएम पहले ही रामदेव राय को इस सीट से प्रत्याशी घोषित कर चुकी है. ऐसे में दरभंगा शिक्षक सीट पर महागठबंधन से जुड़े आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम के उम्मीदवार मैदान में हैं.

बाकी सीटों पर भी आमने-सामने उम्मीदवार

सारण शिक्षक सीट पर आरजेडी ने प्रो. जयराम यादव को टिकट दिया है, जबकि सीपीआई की ओर से विद्यासागर विद्यार्थी उम्मीदवार हैं. पटना स्नातक सीट पर आरजेडी ने दिलीप कुमार को उतारा है और कांग्रेस ने डॉ. असादुल्लाह खान को टिकट दिया है.

पटना शिक्षक सीट पर आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार सिंह और कांग्रेस के संजय कुमार यादव मैदान में हैं. वहीं कोसी स्नातक सीट पर आरजेडी ने नितेश कुमार और कांग्रेस ने मनोज जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है.

दरभंगा स्नातक सीट पर भी दोनों दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. यहां आरजेडी ने अनिल कुमार झा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने रजनीकांत पाठक को उम्मीदवार बनाया है.

नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'

आरजेडी के 7, कांग्रेस के 5 उम्मीदवार

अब तक सामने आए उम्मीदवारों के मुताबिक आरजेडी ने 7, कांग्रेस ने 5, सीपीआई ने 2 और सीपीएम ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है. इससे साफ है कि चुनाव में महागठबंधन के घटक दल कई सीटों पर अलग-अलग उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं. 8 सीटों पर होने वाला यह चुनाव गठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर भी अहम माना जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 04 Oct 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS MLC ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
बिहार
नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'
नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'
बिहार
जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- UCC और SIR लागू होना चाहिए
जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा- UCC और SIR लागू होना चाहिए
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी को तलब कर सुनाया, 'घुसपैठ किया तो...'
बिहार
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
क्रिकेट
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
तीसरे वनडे में बुरी तरह चोटिल हुआ वेस्टइंडीज का खिलाड़ी, ले जाया गया अस्पताल
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
'दृश्यम 3' की आंधी के बीच 'द वन' ने बनाया रिकॉर्ड, पोस्ट कोविड बनी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नंबर 1 फिल्म
इंडिया
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
समितियों की अध्यक्षता छिनने पर भड़की TMC, सभापति को लिखा खत - 'संसद को...'
इंडिया
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
विश्व
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
'यह सबसे व्यापक', भारत के सीजफायर प्रस्ताव की यूक्रेनी विदेश मंत्री ने की तारीफ
शिक्षा
यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 4.60 लाख खातों में भेजे गए 148 करोड़ रुपये
यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 4.60 लाख खातों में भेजे गए 148 करोड़ रुपये
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget