'पहले वाली सरकार में कुछ हुआ था जी…', लालू-राबड़ी के शासनकाल पर CM नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर लालू-राबड़ी के शासनकाल पर फायर हो गए. शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत डीबीटी के माध्यम से 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी गई. इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा, "पहले वाली सरकार में कुछ हुआ था जी… याद करिए न कुछ नहीं किया."

नीतीश कुमार ने कहा, "जो काम शुरू किया हम लोगों ने किया… तो आगे भी किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं. सबके लिए काम करेंगे. समूचा बिहार आगे बढ़ रहा है. केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है."

बिहार की जनता का नीतीश कुमार ने जताया आभार

इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस से अलग-अलग जिलों से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, "आप जानते हैं कि इस बार बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है. हम लोगों को अगले पांच वर्षों तक बिहार की सेवा करने का मौका दिया है. मैं इसके लिए आप सभी महिलाओं के साथ-साथ बिहार के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं."

सीएम ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज 'महिला रोजगार योजना' के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की सहायता राशि भेजी जा रही है. पहले एक करोड़ 46 लाख महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है. अब आज 10 लाख और महिलाओं को यह सहायता दी जा रही है. यानी कुल मिलाकर एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा. उन्होंने कहा कि इस योजना से काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है. जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी.

नीतीश कुमार ने कहा कि इसके बाद जिस परिवार की महिलाएं बची हैं उनको भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी. सीएम ने कहा कि पहले से तो सब काम महिलाओं के लिए किया ही गया है. महिलाओं को 50 प्रतिशत तक आरक्षण देने का काम हम लोगों ने शुरू किया. बिहार पुलिस में 35 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया गया. हम लोगों ने शुरू से महिलाओं के आगे बढ़ाने का उपाय किया है. आगे हम लोग और करेंगे. छोड़ेंगे नहीं.

यह भी पढ़ें- वादों पर कायम नीतीश कुमार! 10 लाख महिलाओं को भेजे गए 10-10 हजार, चुनाव के बाद यह पहली किस्त