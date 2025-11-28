वादों पर कायम नीतीश कुमार! 10 लाख महिलाओं को भेजे गए 10-10 हजार, चुनाव के बाद यह पहली किस्त

सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 10 लाख महिला लाभुकों को 10-10 हजार रुपये का राशि भेजी. इस तरह 10 हजार प्रति लाभुक के हिसाब से 1000 करोड़ की राशि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई है.

इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे. मंत्री विजय कुमार चौधरी भी रहे. इस योजना के तहत अब तक एक करोड़ 46 लाख महिलाओं को राशि भेजी जा चुकी है. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली किस्त है. नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि चुनाव के बाद भी अपने वादों पर सरकार कायम है और बिहार के विकास के लिए काम किया जाता रहेगा. अब तक सरकार ने सात किस्तों का ट्रांसफर किया है. 14 दिसंबर तक सभी पात्र महिलाओं को भुगतान सुनिश्चित की जाएगी.

महिला ने बताया योजना का लाभ

छह महीने के बाद समीक्षा कर इन पैसों से रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को दो लाख रुपये तक की और मदद की जाएगी. इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर पश्चिम चंपारण की महिला ने सीएम से कहा कि हम लोगों को बहुत खुशी है कि आप फिर से हम लोगों के बीच में आए हैं. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' से हम लोगों को 10 हजार मिला है. हमने किराने की दुकान खोली है. इससे हम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. बेटी मैट्रिक में फर्स्ट आई तो उसे भी 10 हजार मिला, वो भी खुश है. उस पैसे से उसको कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं.

भागलपुर की एक महिला फूलन कुमारी ने नीतीश कुमार से कहा कि आप जीतकर फिर से आए इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं. आपके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है. आप ही के नेतृत्व में हम लोग सशक्त हुए. महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं. जब हम जीविका से जुड़े तो घर से बाहर निकलने लगे. मुझे 10 हजार मिला और कुछ जीविका से लिया, इससे कपड़े की दुकान खोली. आपने कहा है कि 2 लाख और मिलेगा उसे भी दुकान में लगाऊंगी.

