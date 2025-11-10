बिहार में CM पद पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, RJD को बताया 'कंफ्यूज और डिफ्यूज'

सीएम फेस पर बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे. इसमें कन्फ्यूजन कहां हैं? उन्होंने कहा कि वैकेंसी ही नहीं है. पटना में सोमवार (10 नवंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बात कही. डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता ने अमावस्या की रात जंगलराज देखा है लेकिन 2005 के बाद पूर्णिमा की रात देखी. इसको और कंटिन्यू करें.

लालू परिवार लूटने के लिए जाना जाता है- सम्राट चौधरी

आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में RJD कंफ्यूज और डिफ्यूज दिखती है. RJD के नेता लालू यादव के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा ही कर रहे हैं और मेनिफेस्टो ही जारी कर रहे हैं. लालू परिवार लूटने, अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है. ये लोग चुनाव हारने के डर से चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर आरोप लगा रहें है. RJD कहीं लड़ाई में नहीं है. राहुल गांधी तो अभी से वोट चोरी का नारा देने लगें हैं.

लालू यादव के अत्याचार के चलते राजनीति में आया- सम्राट

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी पर जो भी आरोप लगे वो 98-99 में लगे. कोर्ट से मैं बरी हुआ और 2003 में जिनको होनी थी हुई. मैं 30 सालों से काम कर रहा हूं. यही आरोप लग रहे हैं. लालू जी के अत्याचार से मैं राजनीति में आया. अगर उन्होंने जेल नहीं भेजा होता तो राजनीति में नहीं आता. जनता जानती है कि ये भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं. न्यायालय से अपील करेंगे कि चारा चोटाले, बाढ़, अलकतरा और लैंड फॉर जॉब में जो जमीन जब्त की हैं, उसपर स्कूल-कॉलेज खोलें."

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "अपने मेनिफेस्टो में उन्हें लिखना चाहिए कि पहले अपने पिताजी को जेल में भेजेंगे. लालू यादव कट्टों के प्रतीक हैं. अपराधियों को बढ़ाने का काम किया है. कट्टा सटाकर ही मुख्यमंत्री फेस (तेजस्वी यादव को) घोषित किया गया."