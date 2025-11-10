बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अंतिम पड़ाव पर है. राज्य में गुरुवार (6 नवंबर) को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है. दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार भी पूरे तरीके से थम गया है. दूसरे फेज के लिए मंगलवार (11 नवंबर) को 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है. राज्य में 11 नवंबर को शाम 6 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव एग्जिट पोल की जारी किए जाएंगे.

अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल आएंगे. इसमें चुनाव के परिणाम आने के पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है कि राज्य का सियासी मुस्तक्बिल कैसा रहने वाला है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल (Bihar Exit Poll) मंगलवार (11 नवंबर) की शाम को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद से ही आना शुरू हो जाएंगे. इन बिहार एग्जिट पोल्स को आप एबीपी न्यूज़ TV समेत सभी प्लेटफॉर्म्स-वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टा पर देख सकेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासी सरगर्मियां तेजी से चल रही है. इस बीच सभी दलों और जनता की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य की सत्ता किसके हाथ लगेगी. बिहार चुनाव के नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) को आएंगे, लेकिन असल नतीजों से पहले मंगलवार की शाम को मतदान पूर्ण होते ही एग्जिट पोल जारी किया जाएगा.

इन एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाया जाएगा कि बिहार में दोनों चरणों की वोटिंग खत्म होने के बाद किसकी सरकार बन सकती है. चुनाव के नतीजे आने से पहले इसके लिए जनता की भी निगाहें एग्जिट पोल्स पर टिकी हुई हैं.

क्या होता है चुनावी एग्जिट पोल (Exit Poll)?

बात करें एग्जिट पोल्स की तो यह मतदाताओं की तरफ से जुटाई गई जानकारी पर आधारित होता है. कभी-कभी ये अनुमान सटीक बैठता है तो कभी यह पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है. एग्जिट पोल्स के जरिए वोटर्स से सवाल पूछे जाते हैं. इन सवालों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जनता रुझान किस तरफ है.

एग्जिट पोल्स किसी भी चुनाव के उस दिन होते हैं जब मतदान क आखिरी दिन होता है. अगर कोई चुनाव 1 चरण में हो रहा है तो मतदान के दिन ही शाम 6 बजे के बाद एग्जिट पोल्स आते हैं. अगर कोई चुनाव दो या तीन या इससे ज्यादा चरणों में हो रहे हैं तो जो चरण आखिरी होगा, उसके मतदान वाली तारीख के दिन शाम 6 बजे के बाद इसे जारी किया जाता है.

एग्जिट पोल की प्रक्रिया में मतदान केंद्रों के बाहर और जनता के बीच जाकर लोगों से पूछा जाता है कि किस प्रत्याशी या पार्टी के पक्ष में मतदान किया है. जब मतदाता पोलिंग स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं तो उनसे यह सभी जरूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है. इस जानकारी से ही आंकड़े इकट्ठे करने के बाद अनुमान लगाया जाता है. वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आंकड़ों के जरिए इसको एग्जिट पोल यानी चुनाव पूर्व अनुमान में बदल दिया जाता है.

इन दलों की किस्मत EVM में होगी बंद

बता दें बिहार चुनाव में कई प्रमुख दल सियासी रण में हैं. ऐसे में बीजेपी-जेडीयू, लोजपा एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं. दूसरी तरफ आरजेडी-कांग्रेस, वीआईपी और भाकपा माले इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं.