बिहार कैबिनेट विस्तार: सम्राट सरकार में शामिल होंगे निशांत कुमार? JDU नेताओं ने फिर दिए संकेत

बिहार में सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जोरों पर है. गुरुवार, 7 मई को पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण है. अभी तक मंत्रियों के नाम की फाइनल लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं.

यह चर्चा किसी और की ओर से नहीं बल्कि खुद निशांत की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) की ओर से सुनने में आ रही है. जेडीयू के सूत्रों की मानें तो निशांत को कैबिनेट में शामिल करने के प्रयास फिर से शुरू हो गए हैं. पार्टी के शीर्ष नेता निशांत को कैबिनेट में शामिल कराने के लिए फिर से प्रयासरत हैं.

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निशांत कुमार को मनाने में जुटा परिवार

इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के परिवार के लोग भी निशांत को समझाने में जुटे हैं. सद्भाव यात्रा के बाद निशांत जेडीयू में पूरी तौर पर सक्रिय हो चुके हैं. अगर निशांत कुमार सहमति दे देते हैं तो कल कैबिनेट विस्तार में शपथ लेते नजर आएंगे.

जेडीयू से होंगे कितने मंत्री?

सूत्रों की मानें तो नीतीश कुमार की पार्टी के सभी पुराने मंत्रियों की वापसी तय है. संभावित नामों में श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, सुनील कुमार, मदन सहनी और मोहम्मद जमा खान शामिल हैं. वहीं नए चेहरों में शीला मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, बुलो मंडल और विनय चौधरी के नाम सामने आ रहे हैं. इसके अलावा चर्चा है कि जेडीयू टीम निशांत कुमार को भी कैबिनेट में शामिल करने पर चर्चा कर रही है.

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