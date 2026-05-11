मोतिहारी में सोमवार (11 मई, 2026) को एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. मर्डर के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना कोटवा थाना क्षेत्र के एकेआरआर कॉलेज की है. मृतक की पहचान रितेश कुमार के रूप में की गई है. यह घटना तब हुई जब कॉलेज परिसर में खचाखच छात्र भरे थे.

बताया जाता है कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के देवपुर परसा गांव का रहने वाला रितेश कॉलेज में बीए पार्ट-3 की परीक्षा देने के लिए सोमवार को आया था. एग्जाम देने के बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला और कॉलेज परिसर में आया तभी उस पर चाकू से हमला हो गया. जब तक वह कुछ समझता तब तक खून से लथपथ हो चुका था. उसे 10 से अधिक चाकू मारा गया जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

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हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं

आरोपी भी रितेश के गांव का रहने वाला सरोज यादव बताया जा रहा है. हालांकि मर्डर के पीछे का कारण पता नहीं चला है. रितेश सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर था. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. पुलिस का मानना है कि यूट्यूब पर किसी वीडियो को अपलोड किया गया था उसी के विवाद में यह घटना हुई है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है.

क्या कहते हैं रिश्तेदार?

हत्या के संबंध में मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि रितेश कॉलेज में एग्जाम देने गया था. वहां पर करीब 10 लोग घुसे और कॉलेज के जितने भी छात्रा थे उनके सामने रितेश को चाकू मारा गया. 10-15 चाकू पीठ में मारा गया. हम एसपी से मांग करते हैं कि कॉलेज पर सख्त कार्रवाई की जाए. प्रोफेसर और जो शिक्षक थे वे लोग क्या कर रहे थे? सूचना के 10 मिनट बाद डायल-112 की टीम आई तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. मुख्य आरोपी सरोज है.



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