मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह समेत 9 पर केस दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित सेमरा गांव में आयोजित एक जनेऊ समारोह के दौरान अश्लील नृत्य और हथियार लहराने का मामला सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, समारोह के दौरान डांस के साथ-साथ खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और संबंधित लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की. गोपालगंज पुलिस का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

वीडियो वायरल के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

पु०अ०नि० (पुलिस अवर निरीक्षक) नवीन कुमार, जो वर्तमान में DFSL न्यू पुलिस केंद्र गोपालगंज में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं. उन्होंने सोशल मीडिया निगरानी के दौरान एक गंभीर मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि दिनांक 04.05.2026 को शाम 4:45 बजे वे अपने नियमित कार्य के दौरान DFSL कार्यालय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें फेसबुक पर कुछ वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल होती मिलीं, जिन्हें उन्होंने जांच के लिए सुरक्षित किया.

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गुड्डू राय के आवास परिसर में हुआ कार्यक्रम

जांच में सामने आया कि ये वीडियो दिनांक 02.05.2026 और 03.05.2026 को थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम सेमरा में आयोजित एक जनेऊ समारोह के हैं. यह कार्यक्रम गुड्डू राय के आवास परिसर में हुआ था, जिसमें मोकामा के विधायक अनंत सिंह अपने भारी समर्थकों और सहयोगियों के साथ शामिल हुए थे. वीडियो की जांच में पाया गया कि कार्यक्रम के दौरान खुलेआम अश्लील नृत्य किया जा रहा था, जिसे वहां मौजूद भीड़ देख रही थी और कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके अलावा वीडियो और तस्वीरों में यह भी स्पष्ट हुआ कि कुछ लोगों द्वारा खुलेआम अवैध और प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा था. उन्हें लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे.

वीडियो में विधायक अनंत सिंह की दिखाई दी मौजूदगी

नवीन कुमार के अनुसार, वीडियो के विभिन्न टाइमस्टैम्प में विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थक कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दे रहे हैं. जांच में यह पाया गया कि इस आयोजन में सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गतिविधियां और हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जो कानून के खिलाफ है. इन तथ्यों के आधार पर यह मामला कई संज्ञेय अपराधों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है. जिसमें अश्लील कृत्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसका प्रसारण और अवैध हथियारों का प्रदर्शन शामिल है. फिलहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है.

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