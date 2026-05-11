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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: पटना के कदमकुआं में प्रेमिका के घर मिली प्रेमी की लाश, भाई बोला- 'लड़की ने…'

Patna News: पटना के कदमकुआं में प्रेमिका के घर मिली प्रेमी की लाश, भाई बोला- 'लड़की ने…'

Patna News in Hindi: पूरी घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के सैदपुर खटाल गली की है. मृतक की पहचान राहुल कुमार के रूप में की गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 May 2026 08:32 PM (IST)
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राजधानी पटना के कदमकुआं इलाके में सोमवार (11 मई, 2026) को प्रेमिका के घर से प्रेमी की लाश मिली. युवक की पहचान राहुल कुमार के रूप में की गई है. वह किसी मॉल में काम करता था. शुरुआती जानकारी के अनुसार राहुल ने कथित तौर पर प्रेमिका और उसकी मां के सामने खुद को गोली से उड़ाया है जबकि राहुल के भाई ने कुछ और ही आरोप लगाया है. 

पूरी घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के सैदपुर खटाल गली की है. राहुल सैदपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है और यह घटना प्रेमिका के घर पर हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल से एक पिस्टल मिली है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. 

कई वर्षों से था युवक और युवती के बीच संबंध

स्थानीय लोगों के अनुसार राहुल का उसी के इलाके की एक युवती से प्रेम संबंध था. वर्षों से दोनों के बीच रिश्ता था. दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ है इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. 

क्या कहते हैं राहुल के परिजन?

इस पूरे मामले में राहुल के परिजनों का कहना है कि 6 मई को ही उसकी (राहुल) सगाई हुई थी. राहुल का पहले से किसी लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जैसे ही उस लड़की को राहुल की सगाई के बारे में पता चला तो वह नाराज हो गई. शादी नहीं करने का दबाव बना रही थी.

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वहीं राहुल के बड़े भाई प्रमोद कुमार का कहना है कि लड़की ने राहुल को फोन करके मिलने अपने घर बुलाया था. राहुल पहुंचा तो उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया. उसने कहा कि लड़की की मां और उसकी बहन ने मिलकर राहुल के दोनों हाथ को पकड़ लिया. इसके बाद लड़की ने राहुल को गोली मार दी. प्रमोद के दावे में कितनी सच्चाई है यह जांच के बाद पता चलेगा.

सिटी एसपी दीक्षा ने बताया कि 20 से 25 साल के युवक को गोली लगने की सूचना मिली थी. लोकल स्तर पर पूछताछ के बाद प्रथमदृष्टया खुद के द्वारा गोली चलाए जाने की बात सामने आई है, लेकिन इस पर अभी जांच जारी है. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. लड़का एक मॉल में काम करता था. लड़का जो था वह लड़की के घर पर गया था. पूर्व से इनका रिलेशनशिप था. पता किया जा रहा है कि क्या मामला है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 May 2026 08:30 PM (IST)
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