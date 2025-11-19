हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र, कल शपथ

नीतीश कुमार ने CM पद से इस्तीफा दिया, राज्यपाल को सौंपा विधायकों का समर्थन पत्र, कल शपथ

Nitish Kumar News: एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया. 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 05:07 PM (IST)
नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर बुधवार (19 नवंबर) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को एनडीए विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया. एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की.

एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने रखा. नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने रहेंगे. बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाए रखने का फैसला किया है. सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया. सूत्रों के मुताबिक, स्पीकर का पद बीजेपी को मिलेगा.

10वीं बार बिहार के CM बनेंगे नीतीश कुमार

इससे पहले नीतीश कुमार JDU विधायक दल के नेता चुने गए. बुधवार (19 नवंबर) को मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई. इसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया. नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में गुरुवार (20 नवंबर) को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है. इसे लेकर जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं. नीतीश कुमार ने मंगलवार (18 नवंबर) को खुद ही गांधी मैदान पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां का जायजा लिया था.

NDA को कुल 202 सीटों पर मिली जीत

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटें जीतने में सफलता हासिल की है. बीजेपी 89 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. वहीं नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) के खाते में 85 सीटें गई और पार्टी संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर रही. 

इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 और आरएलएम को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है. दूसरी तरफ महागठबंधन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और 35 सीटों पर ही सिमट गया.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 19 Nov 2025 05:04 PM (IST)
Nitish Kumar NDA BIHAR NEWS
