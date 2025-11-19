बिहार में नहीं बदले जाएंगे दोनों डिप्टी सीएम, इस ऐलान पर क्या बोले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा?

बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है. इस बीच सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया. इसके अलावा विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया. गुरुवार (20 नवंबर) को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा.

सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुने जाने के बाद दोनों की प्रतिक्रिया सामने आई है. इस बीच दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. दोनों नेताओं ने इसको पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता की जीत बताया है.

विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

सम्राट चौधरी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा, "पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं. पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया. लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया, जिससे बिहार का विकास किया गया. पार्टी ने विधायक दल के नेता मौका दिया. यह एक-एक कार्यकर्ता की जीत है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व को आगे बढ़ाना है."

साथ ही सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि बिहार विधान मंडल दल के नेता का दायित्व सौंपे जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं.

सम्राट चौधरी ने आगे लिखा कि यह विश्वास मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ बिहार के जन-जन के सेवा और सुशासन के संकल्प को और मजबूत करता है. बिहार के विकास और प्रगति के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध रहेंगे और विकसित बिहार के लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित ही होगा.

विजय सिन्हा ने जताया पार्टी नेतृत्व का आभार

एनडीए में विधायक दल के उपनेता चुने जाने पर विजय सिन्हा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हृदय से आभार. साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."

विजय सिन्हा ने एक्स पर ट्वीट कर भी आभार जताया है. उन्होंने लिखा, "भाजपा विधानमंडल दल के उप नेता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र एवं राज्य के शीर्ष नेतृत्व एवं सभी विधायकगण और विधान पार्षदगण के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं."

उन्होंने आगे लिखा, "यह भरोसा मेरे लिए केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि बिहार के प्रत्येक नागरिक की सेवा और सुशासन के प्रति मेरे संकल्प को और अधिक दृढ़ करता है. बिहार के सर्वांगीण विकास, प्रगति और एक विकसित प्रदेश के निर्माण की दिशा में हम निरंतर पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे. विजय सिन्हा ने आगे लिखा, "प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब मिलकर विकसित बिहार के सपने को पूरा करेंगे."