हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में नहीं बदले जाएंगे दोनों डिप्टी सीएम, इस ऐलान पर क्या बोले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा?

बिहार में नहीं बदले जाएंगे दोनों डिप्टी सीएम, इस ऐलान पर क्या बोले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा?

Bihar News: बिहार में एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधायक दल का नेता और उपनेता चुना गया. इस बीच दोनों नेताओं का रिएक्शन सामने आया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Nov 2025 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है. इस बीच सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया. इसके अलावा विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया. गुरुवार (20 नवंबर) को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. 

सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुने जाने के बाद दोनों की प्रतिक्रिया सामने आई है. इस बीच दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. दोनों नेताओं ने इसको पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता की जीत बताया है.

विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

सम्राट चौधरी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा, "पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं. पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया. लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया, जिससे बिहार का विकास किया गया. पार्टी ने विधायक दल के नेता मौका दिया. यह एक-एक कार्यकर्ता की जीत है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व को आगे बढ़ाना है."

साथ ही सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि बिहार विधान मंडल दल के नेता का दायित्व सौंपे जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं.

 सम्राट चौधरी ने आगे लिखा कि यह विश्वास मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ बिहार के जन-जन के सेवा और सुशासन के संकल्प को और मजबूत करता है. बिहार के विकास और प्रगति के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध रहेंगे और विकसित बिहार के लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित ही होगा.

विजय सिन्हा ने जताया पार्टी नेतृत्व का आभार

एनडीए में विधायक दल के उपनेता चुने जाने पर विजय सिन्हा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हृदय से आभार. साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."

विजय सिन्हा ने एक्स पर ट्वीट कर भी आभार जताया है. उन्होंने लिखा, "भाजपा विधानमंडल दल के उप नेता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र एवं राज्य के शीर्ष नेतृत्व एवं सभी विधायकगण और विधान पार्षदगण के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं." 

उन्होंने आगे लिखा, "यह भरोसा मेरे लिए केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि बिहार के प्रत्येक नागरिक की सेवा और सुशासन के प्रति मेरे संकल्प को और अधिक दृढ़ करता है. बिहार के सर्वांगीण विकास, प्रगति और एक विकसित प्रदेश के निर्माण की दिशा में हम निरंतर पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे. विजय सिन्हा ने आगे लिखा, "प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब मिलकर विकसित बिहार के सपने को पूरा करेंगे."

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 03:36 PM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary BJP Vijay Kumar Sinha BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
हेल्थ
Self Medication: खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget