CM चुने जाने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, PM का किया जिक्र, बता दिया एजेंडा

NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने नई सरकार का एजेंडा बता दिया और कहा कि और विकास करना है. उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा काम करना है. केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग मिल रहा है. आरजेडी की सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले वालों ने कोई काम किया? उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल हॉल भी तो हम लोग का ही है. अब सब जब हो गया तो और तेजी से काम करना है.

राज्य खूब आगे बढ़ेगा- नीतीश कुमार

विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार ने कहा, "सब जगह से फायदा हो रहा है. पहले से तो अपना राज्य अच्छा बढ़ रहा है और खूब आगे बढ़ेगा. पहले वालों ने कोई काम किया क्या? 2005 में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया. इस बार तो और ज्यादा विकास होगा."

विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई NDA विधायक दल की बैठक

बता दें कि बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बुधवार (19 नवंबर) को एनडीए के विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी मौजूद थे. बैठक में बीजेपी के सम्राट चौधरी ने एनडीए के विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा. नीतीश कुमार के नाम की घोषणा होती है हॉल तालियों से गूंज गई. सभी ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुना.

इस्तीफा देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया

एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार अपने आवास पर लौट गए. उनके साथ बीजेपी के भी नेता थे. कुछ देर बाद नेताओं के साथ नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे. राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपा और साथ ही विधायकों के समर्थन वाला पत्र भी उन्हें सौंप दिया. इस तरह से उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया.

10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ

अब 20 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे. ये 10वीं बार होगा जब वो इस पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे. नवंबर का महीना नीतीश कुमार के लिए लकी रहा है. ये पांचवीं बार होगा जब नवंबर महीने में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे. पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है. पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे.