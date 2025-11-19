बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार (18 नवंबर) को मारपीट में घायल महिला जब इलाज के लिए आई तो उसके साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदी जैसा व्यवहार किया गया. महिला का आरोप है कि उसे डॉक्टर ने इलाजे करने से मना करते हुय कहा कहा कि जाओ नीतीश कुमार से अपना इलाज करवा लो.

जानकारी के मुताबिक महनार प्रखंड के लावापुर नारायण पंचायत के वार्ड संख्या दो निवासी सुमन देवी अपना इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार आई थी. महिला का कहना था कि उसका देवर मुकेश पासवान नशा करता है. वह हमेशा नशे में घर आकर उसके साथ मारपीट करता है. महिला का कहना था कि उसके देवर ने उसके साथ मारपीट किया है, जिससे वह जख्मी अवस्था में इलाजे के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार पहुंची थी.

'वोट नीतीश कुमार को दी हो तो इलाज भी उन्हीं से कराओ'

महिला ने अस्पताल के बाहर आकर आरोप लगाया कि वह जब इलाज के लिए पहुंची तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने कहा कि हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते है. तुम्हारा इलाज नीतीश कुमार करेंगे, वोट नीतीश कुमार को दिए हो. महिला ने जबाब देते हुय कहा कि पैसा एक जात को नहीं बल्कि हर जात को मिला है. तब जाकर उसे एक सूईं लगाई गई.

प्रशासन बोला की जाएगी कार्रवाई

वहीं महिला का बयान वाला वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अलका ने बताई की उक्त मामले की जांच चल रही है. जांच में जो भी दोषी पाए गए स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक पर कार्रवाई की जाएगी.