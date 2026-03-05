हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और बीजेपी...', नीतीश कुमार को लेकर सपा सांसद जावेद अली का हमला

'नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और बीजेपी...', नीतीश कुमार को लेकर सपा सांसद जावेद अली का हमला

Nitish Kumar News: समाजवादी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा, "नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और भाजपा सहयोगियों को." उनका यह बयान सीएम नीतीश कुमार के ऐलान के बाद आया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Mar 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. अब इस पर समाजवादी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद जावेद अली खान की एंट्री हो गई. राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा, "नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और भाजपा सहयोगियों को."

बीजेपी लोकतंत्र को कर रही खत्म- तेजस्वी

वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है. बिहार की जनता सब देख रही है. नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनेक साथ सहानुभूति है.  उनके भविष्य को लेकर आशा करेंगे कि वे स्वस्थ रहें. 

बीजेपी नीतीश जी को रही टॉर्चर- तेजस्वी

इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के नेता व विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जो भी बीजेपी का सीएम बनेगा, वो रबर स्टैंप होगा. ये जनता के साथ धोखा है - आपने नारा दिया था कि 2025-30 फिर से नीतीश, लेकिन बीजेपी नीतीश जी को इतना टॉर्चर कर रही है.

25 साल में 10 बार नीतीश कुमार ने ली सीएम पद की शपथ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नीतीश कुमार ने साल 2000 से साल 2025 तक वह दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, नीतीश कुमार ने 3 मार्च साल 2000 को पहली बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. हालांकि, विधानसभा में बहुमत न होने के कारण वे सात दिन तक मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने 10 मार्च साल 2000 को इस्तीफा दे दिया था.

आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट पर राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूँ। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ।

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Patna News Javed Ali Khan Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और बीजेपी...', नीतीश कुमार को लेकर सपा सांसद जावेद अली का हमला
'नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और बीजेपी...', नीतीश कुमार को लेकर सपा सांसद जावेद अली का हमला
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने दाखिल किया नामांकन, अब नई सरकार पर होगी चर्चा
Live: राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने दाखिल किया नामांकन, अब नई सरकार पर होगी चर्चा
बिहार
नीतीश कुमार चले राज्यसभा! अब बिहार में NDA की नई सरकार में यहां फंस सकता है पेच
नीतीश कुमार चले राज्यसभा! अब बिहार में NDA की नई सरकार में यहां फंस सकता है पेच
बिहार
'JDU हाईजैक, पहले से था सब तय', नीतीश कुमार पर और क्या बोले तेजस्वी यादव, जानें 10 बड़ी बातें
बिहार: 'JDU हाईजैक, पहले से था सब तय', नीतीश कुमार पर और क्या बोले तेजस्वी यादव, जानें 10 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
बिहार
JDU Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
JDU Bihar Deputy CM: जेडीयू की तरफ से कौन हो सकते है डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम शामिल
इंडिया
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया क्या है सच
'अमेरिका भारत के पोर्ट्स से ईरान पर दाग रहा मिसाइलें...?', दावे पर विदेश मंत्रालय ने बता दिया सच
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
जनरल नॉलेज
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
किस गल्फ कंट्री में सबसे सस्ता मिलता है पेट्रोल, किस नंबर पर कौन-सा देश?
हेल्थ
Childhood Obesity In India: सावधान! चीन के बाद अब भारत का नंबर, क्यों तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हमारे बच्चे?
सावधान! चीन के बाद अब भारत का नंबर, क्यों तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हमारे बच्चे?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget