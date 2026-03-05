'नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और बीजेपी...', नीतीश कुमार को लेकर सपा सांसद जावेद अली का हमला

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. अब इस पर समाजवादी पार्टी नेता व राज्यसभा सांसद जावेद अली खान की एंट्री हो गई. राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने कहा, "नागिन अपने बच्चों को खा जाती है और भाजपा सहयोगियों को."

बीजेपी लोकतंत्र को कर रही खत्म- तेजस्वी

वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है. बिहार की जनता सब देख रही है. नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनेक साथ सहानुभूति है. उनके भविष्य को लेकर आशा करेंगे कि वे स्वस्थ रहें.

बीजेपी नीतीश जी को रही टॉर्चर- तेजस्वी

इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के नेता व विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जो भी बीजेपी का सीएम बनेगा, वो रबर स्टैंप होगा. ये जनता के साथ धोखा है - आपने नारा दिया था कि 2025-30 फिर से नीतीश, लेकिन बीजेपी नीतीश जी को इतना टॉर्चर कर रही है.

25 साल में 10 बार नीतीश कुमार ने ली सीएम पद की शपथ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नीतीश कुमार ने साल 2000 से साल 2025 तक वह दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, नीतीश कुमार ने 3 मार्च साल 2000 को पहली बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. हालांकि, विधानसभा में बहुमत न होने के कारण वे सात दिन तक मुख्यमंत्री रहे. उन्होंने 10 मार्च साल 2000 को इस्तीफा दे दिया था.

आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पोस्ट पर राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूँ। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ।