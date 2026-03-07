पटना में 20 युवा विधायकों के साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने की बैठक, कल ज्वॉइन करेंगे JDU

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है. इसके लिए उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है. वहीं उनके बेटे के राजनीति में आने पर चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच बिहार की राजनीति में बड़ी खबर आ रही है.

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पटना में ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जदयू के युवा विधायकों के साथ बैठक की है. इस दौरान करीब 20 विधायक मौजूद रहे हैं. निशांत कुमार ने शुक्रवार (6 मार्च) को देर रात बैठक की है.

जदयू में शामिल होंगे निशांत कुमार

निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होने पर भी खूब चर्चा थी, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है. निशांत कुमार रविवार (8 मार्च) को जदयू में शामिल होंगे. पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने युवा विधायकों के साथ यह बैठक की है जो इस वक्त पर बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

इस बैठक में निशांत कुमार के अलावा संजय झा, मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद थे. बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई है. निशांत कुमार ने विधायकों के साथ लंबी बातचीत भी की है.

विधानमंडल की बैठक में लगी निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स पर मुहर

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले और नामांकन दाखिल करने के बाद से जदयू कार्यकर्ताओं और जनता में भारी रोष था. शुक्रवार को विधानमंडल की बैठक बुलाई गई. इसमें निशांत कुमार को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने पर मुहर लगी.

अब निशांत कुमार रविवर को जदयू ज्वाइन करेंगे और पिता नीतीश कुमार की तरह बिहार भ्रमण पर निकलेंगे. विधानमंडल की बैठक में नीतीश कुमार के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, मंत्री और विधायक मौजूद थे. इस दौरा विधायकों ने अपना दुख प्रकट किया. नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, वे दिल्ली में रहेंगे, लेकिन बिहार के विकास के लिए हमेशा उनका आना-जाना लगा रहेगा.

