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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतस्वीर पर विवाद! BJP ने नीतीश कुमार को लेकर कौन सी गलती कर दी? कांग्रेस भड़की

तस्वीर पर विवाद! BJP ने नीतीश कुमार को लेकर कौन सी गलती कर दी? कांग्रेस भड़की

Bihar New CM: बिहार कांग्रेस नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने बीजेपी को घेरते हुए सवाल उठाया है. हमला करते हुए कहा है कि बिहार को क्रूर शासक मिल रहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Apr 2026 10:04 AM (IST)
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बिहार में आज (बुधवार) नई सरकार का गठन हो रहा है. सीएम के तौर पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी शपथ लेंगे. जेडीयू से दो डिप्टी सीएम (विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव) बनेंगे. इस बीच शपथ ग्रहण को लेकर अखबारों में छपे विज्ञापन पर नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं देख कांग्रेस ने सवाल उठाया है.

'आज नीतीश युग का अंत होना था, लेकिन…'

बिहार कांग्रेस नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा कि आज नीतीश युग का अंत होना था, लेकिन बिहार सरकार ने अंत होने से पहले ही उनको अंत कर दिया. आज सभी अखबारों में बिहार सरकार द्वारा एक विज्ञापन दिया गया गया है जो सम्राट चौधरी के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह का है. उस पर नीतीश कुमार की तस्वीर गायब कर दी गई है जो बिहार सरकार का विज्ञापन है. 

यह भी पढ़ें- बिहार में शपथ ग्रहण से पहले सामने आई संभावित मंत्रियों की लिस्ट, BJP-जदयू से इनका है नाम

बिहार को मिल रहा क्रूर शासक: राजेश राठौड़

राजेश राठौड़ ने कहा, "आगे उनका (नीतीश) क्या होगा, उनके दल (जेडीयू) का क्या होगा, निशांत का हाल क्या होगा, इसका अंदाज लगाया जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की है, बल्कि नीतीश जैसे पिछड़े व्यक्ति के जनाधार को भी खत्म करने का प्रयास किया है, क्योंकि अब तक वही मुख्यमंत्री हैं. सरकारी विज्ञापन से फोटो गायब होना यह दर्शाता है कि क्रूर शासक बिहार को मिल रहा है."

विज्ञापन में क्या है?

अखबारों में आज शपथ ग्रहण को लेकर पहले पेज पर फुल विज्ञापन है. इस पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की तस्वीर है. इस पर शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है. इन दो नेताओं के अलावा अन्य किसी की तस्वीर नहीं है. अब इसी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है.

यह भी पढ़ें- CM तो फाइनल हैं, बिहार की नई सरकार में डिप्टी CM कौन? नीतीश कुमार ने लगा दी मुहर

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Apr 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Congress Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS BIhar New CM
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