तस्वीर पर विवाद! BJP ने नीतीश कुमार को लेकर कौन सी गलती कर दी? कांग्रेस भड़की

बिहार में आज (बुधवार) नई सरकार का गठन हो रहा है. सीएम के तौर पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी शपथ लेंगे. जेडीयू से दो डिप्टी सीएम (विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव) बनेंगे. इस बीच शपथ ग्रहण को लेकर अखबारों में छपे विज्ञापन पर नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं देख कांग्रेस ने सवाल उठाया है.

'आज नीतीश युग का अंत होना था, लेकिन…'

बिहार कांग्रेस नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने कहा कि आज नीतीश युग का अंत होना था, लेकिन बिहार सरकार ने अंत होने से पहले ही उनको अंत कर दिया. आज सभी अखबारों में बिहार सरकार द्वारा एक विज्ञापन दिया गया गया है जो सम्राट चौधरी के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह का है. उस पर नीतीश कुमार की तस्वीर गायब कर दी गई है जो बिहार सरकार का विज्ञापन है.

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बिहार को मिल रहा क्रूर शासक: राजेश राठौड़

राजेश राठौड़ ने कहा, "आगे उनका (नीतीश) क्या होगा, उनके दल (जेडीयू) का क्या होगा, निशांत का हाल क्या होगा, इसका अंदाज लगाया जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की है, बल्कि नीतीश जैसे पिछड़े व्यक्ति के जनाधार को भी खत्म करने का प्रयास किया है, क्योंकि अब तक वही मुख्यमंत्री हैं. सरकारी विज्ञापन से फोटो गायब होना यह दर्शाता है कि क्रूर शासक बिहार को मिल रहा है."

विज्ञापन में क्या है?

अखबारों में आज शपथ ग्रहण को लेकर पहले पेज पर फुल विज्ञापन है. इस पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी की तस्वीर है. इस पर शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है. इन दो नेताओं के अलावा अन्य किसी की तस्वीर नहीं है. अब इसी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है.

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