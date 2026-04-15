बिहार में शपथ ग्रहण से पहले सामने आई संभावित मंत्रियों की लिस्ट, BJP-जदयू से इनका है नाम

बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जारी हैं. इस बीच बिहार के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है. वहीं पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि गृह विभाग और विधानसभा के स्पीकर का पद बीजेपी के पास ही रहेगा.

बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी सूबे की कमान संभालेंगे. वह बुधवार (15 अप्रैल) को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. मंगलवार (14 अप्रैल) को उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जा चुका है.

सुनील कुमार

श्रवण कुमार

अशोक चौधरी

मदन सहनी

जमा खान

लेसी सिंह

यह हो सकते हैं बीजेपी कोटे के संभावित मंत्री

विजय कुमार सिन्हा - मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष या स्पीकर का पद दिया सकता है.

संजय सरावगी (अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं. सरावगी के मंत्री बनने पर प्रदेश अध्यक्ष विजय सिन्हा बन सकते हैं)

दिलीप जायसवाल

मंगल पाण्डेय

रामकृपाल यादव

संजय टाईगर

श्रेयसी सिंह

लखेंद्र पासवान

रमा निषाद

प्रमोद कुमार चंद्रवंशी

अरूण शंकर प्रसाद

संजय सिंह टाईगर

जीतन राम मांझी (HAM)

संतोष सुमन

चिराग पासवान (LJPR)

संजय पासवान

संजय सिंह

उपेंद्र कुशवाहा (RLM)

दीपक प्रकाश

बता दें की बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. उनके साथ जनता दल युनाईटेड के विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे. इनके अलावा जेडीयू के बिजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं. सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के दो नेताओं के शपथ लेने की भी संभावना है.

सम्राट चौधरी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा

बिहार एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी एनडीए के घटक दलों के अन्य नेताओं के साथ लोक भवन पहुंचे और राज्यपाल सैयद अता हसनैन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया. बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए घटक दलों के विधायकों की बैठक में नेता चुने जाने के बाद वे सीधे लोक भवन पहुंचे.

सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया. उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जदयू के नेता ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी रहे.

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